Dynamo před dvěma týdny nezískalo v prvním kole profesionální licenci na příští sezonu. Spekulovalo se o více důvodech. Tím hlavním však bylo, že nemůže využít budějovický stadion na celou sezonu. I přes jednání s městem až do posledních dnů se obě strany nedokázaly domluvit.
Odvolání Dynama u licenční komise neuspělo. Dokládalo, že zbytek sezony by dohrálo na stadionu v Příbrami. „Klub profesionální licenci pro příští sezonu nedostal,“ shodují se zdroje redakce iDNES.cz.
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To je na jihu Čech vcelku očekávaný scénář, ale zároveň stvrzení kritické situace, do které profesionální fotbal v Budějovicích upadl. Dynamo totiž kvůli tomu sestoupí do třetí ligy, o soutěž níž musí kvůli jít i jeho B tým.
Klub se k rozhodnutí zatím oficiálně nevyjádřil.
Návrat ke koupi klubu
Obě strany řešily různé možnosti ještě o uplynulém víkendu. Ve středu se věci znovu rozhýbaly. „Vracíme se k možnosti získat celý klub. Krátkodobě by ho mohlo vlastnit i město a hledal by se nový majitel. Nabídka však aktuálně musí přijít od klubu,“ řekl ve středu v poledne pro iDNES.cz náměstek primátorky Petr Maroš.
Náměstek přitom už delší dobu s kolegy připravoval založení nového klubu. „Nové Dynamo“ mělo získat licenci od třetiligových Brozan, které však ještě potřebují soutěž udržet. Uvažuje se o názvu a hlavně personálním obsazení vedení klubu.
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Město by mu finančně nepomáhalo, jen poskytovalo zázemí. Shání se sponzoři, aby klub mohl hned bojovat o postup do druhé ligy. Úvodní sezonu by odehrál v tréninkovém centru na Složišti. „V týdnu k tomu představíme bližší informace,“ avizoval Maroš ještě před tím, než se začal řešit návrat k jednání o prodeji klubu.
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Založením nového klubu a trváním na výpovědi ze Střeleckého ostrova k 30. dubnu 2026 by však spor pro současné vedení Dynama neskončil. Město každopádně usiluje o převod mládežnické akademie, B týmu a týmu žen, které ovládá majitelka Nneka Ede.
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Pád z profesionální soutěže by však ochromil projekt majitelky Ede, která do klubu vstoupila loni v létě. Ede by tím ztratila motivaci dál držet a financovat mládežnickou akademii, B tým či tým žen.
Napětí mezi oběma stranami gradovalo na jaře. Od dubna se řeší různé varianty. Město chtělo klub koupit, následně vypovědělo Dynamu nájemní smlouvu na stadion. Nedařila se jednání ani o převodu akademie, a tak spor vygradoval až do současné fáze.