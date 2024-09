Masné krámy jsou hospodou už 70 let, domu z 16. století hrozila i demolice

Prodávalo se tu maso, pak další nejrůznější zboží, prohnala se tudy velká povodeň v roce 2002 a teď se zde vypijí stovky litrů českobudějovického piva Budvar. Pokud hádáte pivnici a restauraci Masné krámy v centru Českých Budějovic, máte pravdu.

Moderní historie tohoto legendárního podniku, kam zvaly i turistické pohlednice za minulého režimu, je stará sedmdesát let. První říjnový den v roce 1954 se na rohu dnešní Krajinské a Hroznové ulice otevřela nová restaurace.

Přitom po roce 1945 padaly i takové návrhy, že by se celá a tehdy zchátralá budova z druhé poloviny 16. století mohla zbourat. Masné krámy však přežily a dodnes se stávají častým místem návštěv zahraničních turistů, ale i místních štamgastů. Jedním z nich je i 74letý budějovický fotograf Jaroslav Sýbek.

„Když jsem přešel do ČTK sem do Budějovic, měli jsme redakci v budově dnešního rozhlasu. Já dole ve fotokomoře vyvolával fotky, a když mi schnuly, skočil jsem sem na jedno dvě a mazal pak zase zpátky posílat hotové fotky do Prahy,“ vzpomínal Sýbek na dobu, kdy začal chodit na pivo.

„V Masných jsme ale měli místečko ještě vzadu u výčepu. Pamatuju si, jak se tu všude kouřilo a do toho dýmu oknama svítilo krásný světlo, no nádhera,“ přidal další vzpomínku fotograf, který dnes sedává a vychutnává si pivo u stolu štamgastů přímo naproti výčepu.

V roce 2002 po povodních nechali hygienici restauraci zavřít. Masné krámy měly několik majitelů, kterým patří jednotlivé boxy. Řadu let se pak vedly spory, jak se s restaurací naloží. V roce 2005 se vlastníci společně s Budějovickým Budvarem nakonec dohodli, stavebně se oddělila tehdejší kuchyně, ze které je dnes restaurace U Tří sedláků, a přistavěly se nové toalety. V prosinci roku 2007 se Masné krámy „vrátily“ zpět turistům a pivařům.

Pivnicí za den projdou stovky návštěvníků, vytočí se tu tisíce piv. Specialitou podniku je kroužkovaný ležák Budvar čepovaný z obřích tanků.

Součástí oslav budou i hrané scénky v pivnici

Masné krámy jsou i místem, kde se slaví sportovní úspěchy, například mistrovské tituly tu zapíjejí volejbalisté Jihostroje. „Jednou k nám někdo vlezl z ulice rovnou oknem, tak to se hned ujalo a od té doby jsme celé odpoledne museli povinně všichni do a z Masných lézt jenom oknem. A mě jednou napadlo vylézt na ty zavěšené lustry. Až musela obsluha chodit za kluky a trenéry do boxů a prosit je, ať si laskavě sundají toho maséra dolů,“ smál se při vyprávění přímo v jednom z boxů pivnice masér volejbalistů Filip Hoch.

V poslední době rezonovala mezi pivaři zpráva, že by se v Masných krámech mohl měnit provozovatel, nebo se měly prodávat, a dokonce že se tu přestane čepovat budvar. Nakonec však bylo vše jinak.

„Chtěli jsme jen najít partnera, který se chopí gastronomie restaurace na špičkové úrovni. Při výběrovém řízení jsme ale zjistili, že tato doba plná nejistoty tomu nyní úplně nenahrává. Proto jsme tuto myšlenku prozatím opustili. Jsme však optimisté a věříme, že situace v oboru gastronomie se bude zlepšovat a brzy se k hledání vrátíme,“ uvedl ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák letos v květnu.

Legendární hostinec nyní zve na venkovní výstavu dobových fotografií, která je k vidění na náměstí Přemysla Otakara II. Tedy tam, kde to všechno začalo. Výstava k 70. výročí restaurace připomene historii řeznictví v Čechách, původní masné krámy na náměstí a jejich přesunutí do budovy v Krajinské ulici. Součástí oslav budou v říjnu i různé hrané scénky přímo v pivnici.