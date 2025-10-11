Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Pavel Kortus
  9:32aktualizováno  9:32
Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní žluto-modrá postavička čeká na jméno, které mu vybírají fanoušci.

Na malé raketce přiletěl z vesmíru. Dopadl za řekou Vltavou nedaleko zimního stadionu. Protože se tam právě chystal hokejový zápas a do haly mířili fanoušci ve stejných barvách, jako nosí on sám, přidal se k nim. V Budvar aréně se mu zalíbilo a už je tam jako doma.

To je příběh nového maskota českobudějovických hokejistů, kterým jako poslední v nejvyšší soutěži chyběl.

Je to mimozemšťan. Zatím beze jména. To mu do konce září navrhovali fanoušci a z užšího seznamu ho nyní mohou do neděle vybírat na webu hcmotor.cz. Ve hře je Budy, Moty, Endži, Turbo a Karby.

Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně především děti. (10. října 2025)
Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně především děti. (10. října 2025)
Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně především děti. (10. října 2025)
Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně především děti. (10. října 2025)
6 fotografií

O novém maskotovi se v Budějovicích šeptalo dlouho, představen byl před zápasem s Třincem v úvodu letošní sezony. Mnohé by napadlo, že klub zvolí něco ve spojitosti s městem nebo regionem.

„Nechtěli jsme to násilně pojit s něčím, co je tady tradiční, aby to byl třeba kapr nebo nějaký motor. Šli jsme cestou spíš zábavné figurky. Pamatuji si, jak měla hokejová Slavia kdysi v extralize jako maskota lva s obrovskou hlavou a zuby, kterého se děti bály,“ líčí marketingový a PR ředitel Tomáš Kučera.

Den maskotky Tori: tisíce fotek, 50 minut na oblékání i nonstop asistence

Novinka v Budvar aréně by měla pomoci ke zlepšení atmosféry v hale. „Maskot dotváří náladu hlavně pro mladší fanoušky, ale může pobavit i ty starší. Hlavní úskalí pro nás bylo, aby ho přijalo co nejvíc lidí. Měli jsme různé nápady. Například před covidem do haly zalétl netopýr, tak jsme si říkali, že si nás maskot našel sám. Ale od toho jsme pak upustili,“ dodává Kučera.

Maskot, respektive maskotka v hale dobře fungovala na jaře při světovém šampionátu žen, které Budějovice hostily. Dívka představovala hokejovou hrdinku Tori a u fanoušků byla hodně oblíbená. „Maskota nepřipravíte za týden ani měsíc. Tou dobou už se vše chystalo,“ hovoří zástupce klubu.

Maskot komunikuje jen gesty

Vesmírná postavička nosí číslo 11. „Původně měl mít jedničku, ale jeho dres má zip, tak aby neměl číslo rozdělené, tak jsou to dvě jedničky vedle sebe, tedy jedenáctka,“ usmívá se Kučera.

Takové číslo má v současném týmu útočník Pavel Novák. Jemu se líbí a pozitivně na něj reagují i spoluhráči. „Ostatní týmy v extralize maskota mají, takže je to příjemná změna hlavně pro malé fanoušky. Je to fajn. Vlastně by mě zajímalo, kdo se za maskou skrývá, ale to bývá tajemství,“ přemýšlí Novák.

Show a maskota chtějí fanoušci Motoru i při extralize. Namlsal je šampionát žen

Má pravdu. Maskot zpravidla vystupuje anonymně. Motorácký mimozemšťan ani nemluví, komunikuje pouze gesty a pohyby. Ztělesňuje ho jediný animátor, který se minimálně prozatím s nikým nestřídá. Je to pro něj fyzicky náročné.

„Hlavně pro děti to bude postavička se jménem, která nikdy nepromluví. Brzy si bude možné ve fanshopu koupit takového plyšáka, trička nebo pastelky s jeho motivem. Třeba skrz něj přivedeme k hokeji další děti jako hráče nebo i třeba celoživotní fanoušky klubu,“ uvažuje Kučera.

Přesné instrukce maskot nemá. „Dostal odborné školení, co by měl nebo neměl dělat. Jinak to necháváme na něm. Je to člověk, který srší nápady a má nenásilně bavit fanoušky. Teď už se i zapojil do pozápasové děkovačky, je blízko týmu. A děti si ho oblíbily. Při prvním zápase se ani nemohl dostat z fotokoutku. Takový zájem nebyl ani o podpis žádné legendy Motoru při autogramiádě,“ srovnává.

Vlasatá a vousatá žlutá figurka s modrým dresem klubu vznikla i s podporou umělé inteligence. Ta pomůže i při výběru jména. „Je to nestranný nástroj, který nám pomohl. Inspirovali jsme se také v zahraničí a vyplatilo se. Vždy se najdou někteří, kterým se to nebude zdát. Ale celkové reakce od fanoušků jsou pozitivní a dobře ho berou i hráči A týmu. Ti jsou převážně mladí, jsou na to zvyklí a vzali ho za svého,“ těší marketingového a PR ředitele.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Obecní dům

Koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě.

vydáno 11. října 2025  11:58

Na Petřinách probíhal páteční velký úklid na směně A která je od 7:00 do zítřejších 7:00 hod., hasiči mají 24 hod. směny rozdělené na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin v pohotovosti na stanici kde...

vydáno 11. října 2025  11:58

Národní třída

Odtah auta na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:57

Národní třída

Příprava na Halloween v Obchodním domě Máj.

vydáno 11. října 2025  11:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída

Reklamní auto na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:56

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 11. října 2025  11:56

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha - zastávka Podhajská pole

Opravovaná zastávka autobusu na které se už 14 dní nic nedělá a je v tomto rozestavěném stavu.

vydáno 11. října 2025  11:53

Z důvodu chybného najetí vozu Škoda 15T ev.č. #9405 na lince 45/305 na Těšnově došlo k zablokování tramvají 3, 8, 12, 14, 45 provoz byl narušen od 5:59 do 6:14 hod. Část cestujících naštvaných...

vydáno 11. října 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.