Masky a růžičková koleda přinesou atmosféru masopustu také do Krumlova

„Českokrumlovský masopust se ani letos neobejde bez dvou klíčových událostí, které k němu neodmyslitelně patří a na které se já osobně již velmi těším,“ nastínil starosta Alexandr Nogrády.

První z nich je Růžičková koleda v podání folklorního souboru Jitřenka, která se uskuteční v neděli 2. března. Průvod tvoří dvanáct koledníků, svobodných mládenců – stejný počet jako Kristových apoštolů. Koledníci jsou svátečně oblečeni do tmavého obleku a bílé košile s červenou kravatou, která symbolizuje Kristovu krev. Na hlavách mají koledníci klobouky zdobené papírovými růžičkami – je jich zde tolik, jako dní v daném roce.

Průvod vyrazí ve 13.00 hodin od Městského divadla, přes náměstí Svornosti a ulice Radniční – Ostrov – Široká, zvesela dojde až do Linecké ulice k Seidelům. Na několika místech koledníci zastaví a předvedou divákům tradiční růžičkovou koledu.

Druhou neodmyslitelnou součástí oslav je masopustní průvod, který letos již po devatenácté pořádá ZUŠ Český Krumlov. „K vidění bude kolem 50 masek z předešlých let a asi 65 nových na letošní téma: Příběh dobrodružné plavby. Můžete se tedy těšit na masky římských či slovanských bohů a bohyň, démonů a bludiček, ale i ryze české postavy z knihy Babička od Boženy Němcové,“ přiblížila Jana Holcová ze ZUŠ.

Masopustní průvod bude procházet centrem města, jak je zvykem v úterý před Popeleční středou – letos to vychází na 4. března. Začne požehnáním českokrumlovského preláta Václava Píchy v 16.00 hodin u kostela sv. Víta, následovat bude povolení starosty Alexandra Nográdyho u radnice na náměstí Svornosti.

Trasa průvodu se od loňského roku mírně změnila, koledníci se z náměstí vydají do Kájovské ulice, projdou Hradební ulicí do Široké, pokračovat budou Dlouhou ulicí na Latrán, až k Portu 1560.

V rámci průvodu proběhne také hudebně dramatický program, který chystá ZUŠ ve spolupráci s vyučujícími a studenty SUPŠ sv. Anežky České a českokrumlovskými hudebníky například s kapelami Lakomá Barka nebo Krumlovská dudácká muzika. Program bude předveden na cca 15 zastaveních v centru města.

Masopustní hody v krumlovských restauracích

Masopustní veselí by se neobešlo bez dobrého jídla a pití. Až do poloviny března se můžete vydat na gastronomickou pouť po krumlovských podnicích, kde vás čekají vypečené dobroty podle tradičních receptur. Krčma Šatlava (19.–26. 2.) servíruje třeba opečenou jitrnici s křenem, grilované vepřové koleno nebo masopustní koblihu s vanilkovým pudinkem. Pivovarská restaurace (14. 2.– 6. 3.) vás naláká na zabijačkový guláš, prdelačku, pečený bůček nebo pivovarský vdolek. Restaurace Maštal (19.–26. 2.) potěší škvarkovou pomazánkou, zabijačkovou polévkou, opečenými jelity a masopustními vdolečky. Nebo se vydejte do Barvírny (22. 2.), kde na terase poteče pivo proudem a večer se bude servírovat pečené sele z grilu za doprovodu Krumlovské dudácké muziky.

Kdo chce zažít pravou zabijačku se vším všudy, neměl by si nechat ujít Zabijačkové hody v Masné. V sobotu 22. února zde budou vonět jitrnice, ovar, prejt i sladké koblížky, proběhne řeznická show a zahraje Kapela, co nikdy nevystoupí.

Masopustní radovánky pro malé i velké

Masopust není jen o průvodech masek a zabijačkových hodech, ale také o radosti dětí, které si užijí speciální program plný her, soutěží a tance.

V neděli 2. března ožije Dům dětí a mládeže pohádkovou atmosférou. Na programu je Pohádkový karneval, kde se sál promění ve svět plný kouzelných bytostí, princezen, pirátů a zvířátek. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže a nejrůznější hry, při nichž si nejen užijí spoustu zábavy, ale také předvedou své nápadité masky, navíc každá maska si odnese odměnu.

O dva dny později, v úterý 4. března, se masopustní atmosféra přenese do Městské knihovny v Českém Krumlově. Masopustní odpoledne nabídne dětem i jejich rodičům pestrý program plný her a soutěží: „Proběhněte opičí dráhou, zatancujte si, poznejte tradiční masky a najděte odměnu. Veselé úkoly tu čekají na děti již od tří let,“ zve do knihovny její ředitel Martin Nechvíle.

Za humny

Masopust se slaví nejen ve městě, ale i v okolních obcích. V sobotu 15. února pořádají masopustní tancovačku například hasiči z Kájova – zvou vás na maškarní ples v Konibaru. Rezervujte si své místo včas.

Tradiční masopust chystají také ve Zlaté Koruně. Průvod masek zde vyrazí v sobotu 22. února v 9.30 hodin od vlakového nádraží a bude procházet celou obcí. Večer pak veselí vyvrcholí masopustní merendou v Domě kultury a sportu.

O týden později, v sobotu 1. března se bude slavit také v Plešovicích. Hasiči svolávají sraz masek již na 9.00 hodinu ranní na náves ke kapličce. Po tradiční masopustní koledě se masky sejdou opět na návsi, kde budou připraveny zabijačkové hody. Pro nejhezčí a nevtipnější masky jsou přichystány ceny.

Ve stejný den vás do víru zábavy vtáhne také Větřenský masopust. Nabídne bohatý program pro děti i dospělé. V 10.00 hodin se od městského úřadu do ulic vypraví masopustní průvod. V 15.00 hodin rozezní tělocvičnu ZŠ a MŠ Větřní hudba a děti si zde zatančí na maškarní diskotéce. Dospělí to pak rozbalí pod taktovkou kapely Jamaal Band od 19.00 hodin v restauraci Slavie.