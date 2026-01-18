Plánovaná oprava naváže na poslední větší obnovu, k níž došlo už před více než 18 lety. Jejím hlavním cílem je zlepšit technické zázemí podniku.
„Termín dokončení se může v závislosti na průběhu rekonstrukce mírně posunout, cílem je ale otevřít znovu Masné krámy na velikonoční svátky,“ uvedla Barbora Povišerová, mluvčí Budějovického Budvaru.
Největší pozornost Budvar plánuje věnovat pivnímu a tankovému hospodářství, obmění i vybavení kuchyně. Vnitřek upraví tak, aby odpovídal současným nárokům, ale zároveň si zachoval svou atmosféru.
„Masné krámy mají své stálé hosty, kterých si velmi vážíme. Rekonstrukci bereme jako přirozený krok, který má přinést větší komfort a ještě lepší kvalitu, ne jako snahu měnit identitu tohoto místa,“ řekl ředitel národního pivovaru Petr Dvořák. Dodal, že citlivě obnovený interiér může Masné krámy přiblížit i mladší generaci hostů.
Povišerová zároveň zdůraznila, že Budvar neplánuje změny konceptu restaurace a chystaná přestavba ji má připravit na další roky provozu. V minulosti se totiž objevily zprávy o tom, že pivovar hledá provozovatele nebo že by se měly Masné krámy prodávat. Nakonec se nic z toho nestalo.
V Budějovicích opět otevřeli legendární pivnici Masné krámy
„Chtěli jsme jen najít partnera, který se chopí gastronomie restaurace na špičkové úrovni. Při výběrovém řízení jsme ale zjistili, že tato doba plná nejistoty tomu nyní úplně nenahrává. Proto jsme tuto myšlenku prozatím opustili,“ uvedl ředitel Dvořák v květnu 2024.
Budova je kulturní památkou a na svém místě stojí už téměř 500 let. I proto na její přestavbu budou dohlížet památkáři, s nimiž Budvar řeší i rekonstrukci Malého pivovaru v ulici Karla IV. Na veškeré práce totiž musí získat závazné stanovisko.
Masné krámy jsou hospodou už 70 let, domu z 16. století hrozila i demolice
„V průběhu stavební obnovy se svolávají pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče. Průběh a řemeslná kvalita prací je tedy památkáři průběžně kontrolována a dochází ke zpřesnění technologických postupů i dalších prací,“ sdělila za památkáře Klára Pešková.