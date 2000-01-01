náhledy
V Doudlebech na Českobudějovicku si v neděli užívali tradiční masopustní růžičkovou mládeneckou koledu. Druhým rokem s mládenci chodí i děvčata a ta vytáčejí zase sukýnkovou koledu. Na středu 18. února pak už připadá popeleční středa, kterou podle křesťanských tradic začíná 40denní půst až do Velikonoc. (15. února 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Milevské maškary zažily již 164. ročník. Letos se navíc pořadatelé pokoušeli o zápis do České knihy rekordů. To se nakonec podařilo. Komisař z agentury Dobrý den zapsal nový rekord 1 287 masek. (16. února 2026)
Autor: David Peltán
Masopustní veselí na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. (16. února 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES