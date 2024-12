O svátcích můžete vyrazit do zoo, na zámky nebo na kluziště na náměstích

Na Červenou Lhotu se již potřetí vrací Schönburské Vánoce. Přestože přes zimu bývá zámek na Jindřichohradecku zavřený, od 28. do 31. prosince návštěvníci nahlédnou do života jeho posledních majitelů.

„Při prohlídce se dozvíte, čemu se v zimním období rodina věnovala, jak prožívali Vánoce, co se servírovalo ke štědrovečerní večeři nebo co přinesl Ježíšek,“ nalákal kastelán Tomáš Horyna.

Červená Lhota bude přístupná od 13:00 do 17:30 hodin a mimořádně také večer, kdy v 19 hodin začnou noční prohlídky.

Jak funguje tisk novoročenky pomocí lisu z 19. století, se lidé dozvědí na vimperském zámku. Mimo názorné ukázky je od 28. prosince do Nového roku čeká prohlídka zimní trasy a vstup do expozice Muzea Vimperska s novou výstavou.

Sváteční komentované prohlídky až do konce roku naplánovalo také vedení Klášterů Český Krumlov. První termíny jsou vypsané na Štěpána. Za vstupné 240 korun zájemci nahlédnou do kostela, gotické křížové chodby s cyklem lunetových obrazů, barokní obrazárny a vánočně vyzdobené kaple svatého Wolfganga s originálními jesličkami.

Jiné jesličky, ty od mistra Tomáše Krýzy se čtrnácti sty figurkami, jsou k vidění v Muzeu Jindřichohradecka, které se 28. prosince připojí k celorepublikové akci Noc betlémů. Zhlédnutí Krýzova díla a kolekce jihočeských betlémů doplní svým komentářem kurátorka Alexandra Zvonařová. Časové vstupenky za sto korun jsou k zakoupení na pokladně muzea na Balbínově náměstí nebo online.

Zvou na krmení surikat

Pro lehkou procházku na čerstvém vzduchu je ideální některý z areálů zoologických zahrad. Zoo v Táboře má otevřeno po celé Vánoce, a to včetně 24. prosince.

„Děti, které k nám přijdou na Štědrý den, navíc dostanou balíček se sladkostmi. Ale pozor, takhle odměníme jen prvních sto příchozích. Opozdilci si i pár hodin před nadílkou mohou v našem obchodu se suvenýry nakoupit dárky doslova na poslední chvíli,“ nalákal mluvčí zoo Filip Sušanka. Dodal, že nebudou chybět ani oblíbená komentovaná krmení velbloudů, tygrů či surikat.

Kdo to má do Tábora daleko, může v pátek a na Silvestra vyrazit na vánoční safari do Hluboké u Borovan, kde ho čeká zážitek v podobě krmení zvířat z offroadového auta.

Otevřená bude i Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, která je nasvícená a přístupná až do 18. hodiny.

Medvědi na českokrumlovském zámku oslaví Vánoce spolu s dětmi i dospělými, kteří jim tradičně 24. prosince přinesou nadílku. „Sváteční atmosféru umocní společné zpívání koled na druhém zámeckém nádvoří za doprovodu souboru Kapka,“ pozval kastelán Pavel Slavko.

Prosincová hudební vystoupení mají v kulturních programech své tradiční místo. Vánoční melodie v podání Žesťového souboru města Plzně zazní na druhý svátek vánoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné na Strakonicku. Strážský vánoční sbor a orchestr pod vedením Radomíra Švece pak předposlední den v roce rozezní Českou mší vánoční kostel svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.

Zabruslíte si na náměstích

Řadu příležitostí dostanou o svátcích i sportovci. Silvestrovský běh v Jistebnici na Táborsku prověří všechny věkové kategorie na trasách o délce 6 a 14,2 kilometru. Registrace je možná přes webové stránky maraton.cz nebo přímo na místě v den konání od 8:30 do 9:45 hodin.

Bruslařům zůstávají nadále otevřená kluziště na náměstích v Českých Budějovicích a Písku. Veřejná bruslení nabízejí i zimní stadiony.

Otevřené budou i skiareály u Lipna, na Zadově, Kvildě, Monínci nebo rakouském Hochfichtu. Pokud to počasí dovolí, 27. prosince zahájí sezonu také ve Frymburku.

„Do 1. ledna máme víkendové animační programy. Děti se mohou těšit na dílničky, sportovní soutěže, hry a našeho maskota, lišáka Foxe,“ upřesnil mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Gruntorád. Animace budou od 10 do 12 a od 13 do 15:30 hodin před hotelem Element.

Pohled na Lipensko z výšky a při troše štěstí i na rakouské Alpy nabízí po více než roční uzavírce Vítkův hrádek. Nejvýše položená česká zřícenina u Přední Výtoně na Krumlovsku totiž otevřela novou vyhlídkovou plošinu. Bude ji možné navštívit i o svátcích, a to od 25. prosince do 5. ledna. Základní vstupné stojí sto korun, děti platí o polovinu méně.