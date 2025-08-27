Zajímavou novinku pořadatelé přichystali na slepém rameni Malše. „Tam se uskuteční takzvaný magnet fishing. Myslím, že to bude hodně lákavé hlavně pro tatínky s dětmi. Na konci ramene si budou moci půjčit dlouhé lano, které má na konci velký magnet, pomocí kterého pak budou lovit ze dna kovové předměty. Bude to nejen zábava, ale zároveň tím pomůžeme částečně vyčistit řeku,“ zve na jednu z atrakcí hlavní produkční festivalu Robin Mikušiak.
Akce bude mít jinak tradiční koncept a rozprostře se do Krajinské, Hroznové a České ulice a na Piaristické náměstí a Přemysla Otakara II. Program začne v pátek v poledne a potrvá až do nočních hodin. V sobotu pak mohou návštěvníci chodit už od půl jedenácté dopoledne. Pobaví je třeba ohňové a akrobatické show, desítky hudebních a tanečních vystoupení a nechybí ani oblíbený mint market.
15 až 20 tisíc návštěvníků
Určitě bude možné ochutnat spoustu dobrot z food trucků, výběrovou kávu či míchané drinky. Přibudou také dekorace, které jsou pro tuto akci tak typické. „Budeme mít více deštníků v Krajinské a také úplně novou grafiku od budějovického výtvarníka Dana Kyncla,“ zmínil Mikušiak.
Těší ho, že se letos ve velkém přidal také Budějovický Budvar, který bude mít na náměstí Přemysla Otakara II. vlastní zónu se školou čepování a dalšími aktivitami.
Město lidem se vrací ze Sokolského ostrova zpět do ulic, ožije i Panská
„Očekáváme, že by mohlo i letos dorazit 15 až 20 tisíc návštěvníků. Většina jich je z Budějovic a okolí, ale lidé přijíždějí třeba až z Ostravy,“ upozornil produkční. Je rád, že se v ulicích potká spousta přátel a známých, aniž by se museli uhýbat autům, což je jednou z hlavních ambicí festivalu.
Omezení v dopravě
Při festivalu se auta nedostanou do zmíněných ulic, kde se akce uskuteční. Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povolil úpravu provozu na náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Krajinská, U Černé věže, Hradební, Hroznová, Plachého, Piaristická, Česká, Panská, Mlýnská, Radniční, Na Sadech, Biskupská, Senovážné náměstí a Zátkovo nábřeží.
„Dopravní omezení začne platit v pátek 29. srpna v osm hodin a skončí v neděli 31. srpna do 12 hodin. Abonenti a rezidenti z oblasti A mohou bezplatně parkovat v parkovacím domě Stromovka a na P+G parkovišti Dlouhá louka,“ upozornila mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová.