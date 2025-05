Dačická radnice se naučila v době covidu efektivně elektronicky komunikovat s občany i podnikateli a dále tyto zkušenosti rozvíjí. A daří se jí to tak dobře, že uspěla v projektu Město pro byznys 2024. Obstála nejlépe v testu fiktivních dotazů směrem na úředníky.

Město na Jindřichohradecku se umístilo celkově na jedenácté příčce v konkurenci 205 českých měst s rozšířenou působností. Na jihu Čech proti roku 2023 skočilo ze 13. na druhé místo.

Město pro byznys

v kraji 2024 1. Český Krumlov

2. Dačice

3. České Budějovice

4. Vimperk

5. Písek

6. Blatná

7. Jindřichův Hradec

8. Třeboň

9. Milevsko

10. Kaplice

11. Trhové Sviny

12. Prachatice

13. Soběslav

14. Vodňany

15. Strakonice

16. Tábor

17. Týn nad Vltavou

„Vše je o lidech, o zaměstnancích a vedení. Naši úředníci jsou proškolení ve svých agendách a vedení města požaduje, aby úřad byl vstřícným pomocníkem občanům, nikoliv překážkou,“ komentoval starosta Dačic Miloš Novák. „Také se necháváme inspirovat jinými městy nebo podněty od občanů a podnikatelů,“ dodal.

Město se může chlubit vysokým podílem podniků s více než 250 zaměstnavateli v přepočtu k celkovému počtu firem, což komise také ocenila. A podnikatelé mají podporu radnice. Jak uvedl Novák, vedení města se s nimi pravidelně potkává a diskutuje o jejich problémech na takzvaných starostenských cestách.

„Snažíme se například investovat a opravovat komunikace, které vedou k podnikům, aby se zvýšila bezpečnost pro jejich zaměstnance. A také aby reprezentativně působily pro jejich obchodní partnery,“ připomněl starosta.

Dačicko je podle ministerstva pro místní rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožené území. „Pracujeme na tom, aby Dačice do tohoto seznamu v nejbližších letech již nebyly zařazené,“ zdůraznil starosta.

Krumlov v kraji obhájil vítězství

Český Krumlov skončil v celé republice čtvrtý a na jihu Čech první. Těží z toho, že má nadprůměr firem v přepočtu na obyvatele. Hodně se tam staví, alespoň o tom svědčí vůbec nejvyšší počet dokončených bytů. Radnice investuje do kultury a sportu.

„Vítězství a obhajoba, to je opravdu velké ocenění. Já to čtu tak, že jsme pro podnikatele přívětiví jak vedením města, tak úřadem. Pravidla, která máme nastavená, jsou čitelná a to je pro podnikatele to nejdůležitější. Nezavrhujeme nápady, se kterými podnikatelé přicházejí. Pokud nejsou s něčím v konfliktu, tak jsme jim otevření,“ uvedl starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády a připomněl, že město obhájilo prvenství za rok 2023.

České Budějovice získaly celkové 12. místo s vůbec nejvyšším počtem firem v přepočtu na tisíc obyvatel. V kraji skončily třetí. „Budějovice jsou hlavně univerzitní město, město studentů. A my se snažíme, aby nám tady ti chytří lidé zůstávali,“ komentoval náměstek primátorky Petr Maroš.

„Chceme tomu jít naproti bytovou politikou, abychom jim mohli nabídnout i něco víc, a chceme se na to v budoucnu zaměřit. Budějovice příliš průmyslové nejsou. Ani to nechceme. Klademe důraz například na cestovní ruch. Ale máme tady také firmy, které se specializují právě například na konstrukci a vývoj,“ popsal.

Město pro byznys je srovnávací analýza, která již 18 let vyhodnocuje podnikatelské prostředí v obcích s rozšířenou působností. A cílem je poskytnout mimo jiné zpětnou vazbu právě radnicím. Vyhodnocují se totiž nejen podmínky pro podnikání. Mezi dalšími kritérii jsou například průměrná měsíční mzda, podíl nezaměstnaných, počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele a jejich průměrný věk.

Komisi zajímá také přístup veřejné správy. Zkoumá nejen hospodaření města, ale zajímají ji například investice do dopravy nebo vzdělávání. Nevynechá ani způsoby, jakými cestami vedení města komunikuje s občany a podnikateli, jak například vypadají webové stránky a jaké obsahují informace. A prověřuje rychlost a kvalitu komunikace.