Městských bytů na jihu Čech nepřibývá, J. Hradec a Tábor plánují nové čtvrťi

Počet městských a sociálních bytů na jihu Čech se za poslední volební období příliš nezměnil. Nejvíce bytů vlastní Tábor, který jich spravuje 3065. Některá města podporují individuální výstavbu připravenými pozemky, budují městské či družstevní byty. Jindřichův Hradec a Tábor plánují vybudování nových městských čtvrtí pro stovky obyvatel, zjistila ČTK. V letech 2022 až 2025 se v Jihočeském kraji postavilo 7929 bytů, většina z nich v rodinných domech.
Bytový fond Tábora se v poslední době nezměnil, ve vlastnictví města je 3065 bytů. Má také dva byty pro případ mimořádných situací, jako jsou živelní katastrofy. "Tábor má podle našich informací nejvíce městských bytů mezi jihočeskými městy. Je to svým způsobem unikát," řekl mluvčí radnice Luboš Dvořák. Město připravuje výstavbu městských bytů v areálu Dvorce. Za několik let tam může vzniknout až 122 městských bytů určených hlavně mladým rodinám. Další stovky bytů tam postaví developeři. Výstavba by mohla začít v roce 2028. Tábor také vyhledává či připravuje parcely pro bytovou výstavbu.
Jindřichův Hradec chystá stavbu nového předměstí Zbuzany. "Na území o rozloze přes šest hektarů do budoucna vyroste zástavba pro zhruba 600 obyvatel. Součástí jsou jak bytové domy, tak plochy pro individuální zástavbu rodinnými domy," uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková. Město také ve spolupráci s developerem připravuje výstavbu v areálu Dukelských kasáren, kde by mělo vzniknout 70 bytů a řadové domy. Jindřichův Hradec vlastní 566 městských bytů, z toho 146 sociálních. Jejich počet se dočasně snížil o 18 kvůli plánované opravě bytového domu.
České Budějovice vlastní dlouhodobě 1807 bytů. Patří mezi ně dostupné, startovací či bezbariérové bydlení. Celkem má město k dispozici 450 sociálních bytů. "V současnosti město připravuje dostupné bydlení v areálu bývalých kasáren Evžena Rošického," uvedl jednatel Správy domů Petr Šindelář.
Ani v Písku se počet městských bytů v poslední době neměnil, město jich spravuje 1250. Sociální byty město nemá. Městské byty se přidělují buď podle nabídnutého nájemného za minimální cenu 130 korun za metr čtvereční za měsíc, nebo na základě bodového hodnocení, kde je nájemné nižší. "Byty město v současnosti nestaví, ale uvažuje o družstevní výstavbě. První takový dům by mohl vzniknout v severní části bývalých Žižkových kasáren, pro kterou město v současnosti hledá developera," uvedla mluvčí radnice Petra Měšťanová. Pro individuální výstavbu Písek nabízí zasíťované parcely v části Hradiště a ve Smrkovicích.
Český Krumlov má 146 bytů, z toho ve 130 provozuje sociální bydlení. Loni město přistoupilo k navýšení nájemného v městských bytech o 20 procent. "Stalo se tak poprvé od roku 2010, kdy byla regulace nájemného ukončena. Stávající výše nájemného v městských bytech tak nadále zůstává hluboko pod tržním nájemným obvyklým v Českém Krumlově," uvedla mluvčí radnice Petra Nestávalová. Větší kapacitu v městských bytech přinese i získání budovy Hotelu Vltava do vlastnictví města. Město také buduje desítky družstevních bytů.
Počet dokončených bytů v Jihočeském kraji v letech 2022 až 2025:
Jihočeský kraj 2025 2024 2023 2022
Počet dokončených bytů 1984 1569 2364 2012
z toho v rodinných domech 951 992 1421 1280
z toho v bytových domech 501 413 706 533
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ