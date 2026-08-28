Cestující se dočkali, v Budějovicích zavádí půlhodinovou jízdenku za dvacku

Lukáš Marek
  17:52aktualizováno  17:52
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Zařízení na nákup jízdenek. (duben 2024)

Zařízení na nákup jízdenek. (duben 2024) | foto: Lukáš Marek, MF DNES

V Budějovicích už je tradice, že dostávají trolejbusy jména.
Čelo nového trolejbusu pro České Budějovice. (duben 2024)
V Budějovicích už je tradice, že dostávají trolejbusy jména.
Novinka v českobudějovické MHD. Přepraví až 115 cestujících, nabízí plně...
10 fotografií
Od 1. září mohou cestující v Českých Budějovicích kupovat jízdenky na 30 minut. Podobná možnost byla naposledy před devíti lety. Doposud byla nejkratší hodinová za třicet korun, což část cestujících kritizovala. Změnu tarifu oceňuje i opozice, ale také novinku vnímá jako předvolební dárek od vedení radnice.

„Hodinová za třicet korun, to je moc. Proč nezavedete levnější na třicet minut? Ta bohatě stačí.“

Když na konci roku 2024 vedení Českých Budějovic oznámilo, že zdraží základní 60minutovou jízdenku na MHD z dvaceti na třicet korun, způsobilo to poprask. A ještě zesílily hlasy cestujících, kteří volali po levnějším lístku s kratší dobou platnosti.

Zařízení na nákup jízdenek. (duben 2024)
V Budějovicích už je tradice, že dostávají trolejbusy jména.
Čelo nového trolejbusu pro České Budějovice. (duben 2024)
V Budějovicích už je tradice, že dostávají trolejbusy jména.
10 fotografií

Vytoužená změna nakonec nastává až nyní. Od 1. září dostanou lidé možnost koupit si jízdenku s platností 30 minut za dvacet korun. Radní krajského města to schválili na srpnovém jednání. „Zlevněné bude za deset korun. Je to v souladu s našimi sdílenými koly, kde je doba půjčení také stanovená na třicet minut. Tak to bude sladěné časově i finančně,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Její náměstek pro dopravu Lubomír Bureš (oba Naše Česko) doplnil, že nové jízdné přijali na základě četných požadavků cestujících. „Budeme sledovat, jak se to promítne do ekonomiky dopravního podniku u počtu cestujících,“ dodal. Zvýhodněnou 30minutovou jízdenku za 10 korun budou moci využívat děti a mladiství od šesti do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 do 70 let.

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Novinku kvituje i opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice). „Je to dobře. Uvítal bych půlhodinu i za patnáct korun, aby to bylo ještě více motivační. Obecně jsme na možnost zavedení krátkodobějšího kuponu upozorňovali vedení města několikrát,“ uvedl.

Chovanec přidal, že taková změna zhruba měsíc před komunálními volbami však může působit i jako dárek pro voliče a šlo ji prosadit už mnohem dříve. „Dovedl bych si představit i jízdenku na čtyři zastávky,“ doplnil ještě.

Pozor na výběr kuponu

Jak novinka zafunguje, zatím nechce odhadovat ředitel českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš. „Základní hodinový kupon dává jistotu, že bude stačit, ať jedete po městě kamkoliv. U půlhodinové to může být jiné. Těžko předjímat, jak se cestující zachovají. Ale je pravda, že na většinu cest třicet minut stačí,“ konstatoval.

Lidé se nemohou spolehnout na čas dobu cesty uvedený v jízdním řádu, ale skutečnou dobu strávenou ve vozidle. Jakmile bude hrozit překročení půl hodiny, je potřeba koupit další jízdenku.

Ve vozech MHD budou v terminálech stále jako hlavní nastavené hodinové kupony, takže cestující bude muset dávat větší pozor, co si chce vybrat.

Dolejš v souvislosti s tím také upozornil, že po období covidu se cestující začali chovat jinak a více přemýšlejí nad tím, který kupon se jim skutečně nejvíce vyplatí. Zajímavý byl pro podnik například nárůst zájmu o týdenní či měsíční předplatné.

Počet cestujících roste

Celkově počet přepravených lidí roste. Loni se budějovickou MHD svezlo 24,55 milionu cestujících, v roce 2024 celkem 24,29 milionu a ještě o rok dříve 23,87 milionu. S tím, že podnik nově provozuje také sdílená kola a služba je propojená s MHD, tak by mohl i z tohoto pohledu počet cestujících dál růst.

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Zajímavá jsou rovněž čísla počtu prodaných hodinových jízdenek. V roce 2023 si jich lidé koupili 3 759 311, v roce 2024 pak 3 863 663 a v roce 2025 po zdražení o deset korun nastal strmý pokles na 2 838 607.

Z toho je jasně patrné, že spousta cestujících přešla například na dlouhodobé kupony, které se naopak staly výhodnějšími. „Od roku 2025 se také rozšířil okruh cestujících s nárokem na zlevněné jízdné. Horní věková hranice pro jejich nákup se posunula z 15 na 17 let včetně,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer.

Dříve byla i na dvacet minut

Odpovídal tomu i skokový nárůst prodaných zlevněných hodinových jízdenek o zhruba 80 tisíc. A tržby mezi roky 2024 a 2025 vzrostly o devět procent na 154,3 milionu korun.

V roce 2025 se snižovala i věková hranice pro bezplatnou přepravu ze 75 na 70 let. „Počty přepravených osob starších 70 let nejspíš ještě narostly, tržby ale již u této kategorie cestujících nebyly,“ doplnila Fišer.

A zajímavost na závěr: podobně krátkodobou jízdenku si cestující v Budějovicích mohli koupit naposledy v roce 2017, kdy končila platnost lístku na 20 minut za 13 korun. Od té doby byla nejkratší 60minutová.

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