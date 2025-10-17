Moderní MHD, aby Písečtí nechali auta doma. Hledá se provozovatel na deset let

Markéta Sedláčková
  9:02
Vedení Písku chce zmodernizovat městskou hromadnou dopravu. Rada města proto nastavila nové podmínky pro nového provozovatele. Ten dostane smlouvu na roky 2027 až 2037. Nyní vypsala výběrové řízení. Hlavním cílem je, aby byla MHD pro místní atraktivnější a dostupnější. Aby nechali doma auta, čímž se uleví dopravní zátěži ve městě.
V současnosti autobusy MHD přepraví půl milionu cestujících ročně. „Když naučíme mladou generaci jezdit MHD, přenesou to do svých rodin,“ je přesvědčený místostarosta Písku Josef Soumar.

„Cílem je, abyste vyšli ven a věděli, že maximálně do 20 minut pojede autobus a vy se tím vaším požadovaným směrem dostanete buď přímo, nebo s přestupem,“ zdůraznil.

Mělo by se toho docílit zvýšením ročního nájezdu kilometrů, a to ze současných 300 tisíc na zhruba 430 tisíc kilometrů. Nyní stojí jeden kilometr zhruba 56 korun, což je podle Soumara cena obvyklá na podobná města, jako je Písek. Strop nasmlouvané ceny je 70 korun za kilometr. Radnice by se ale ráda dostala na 60 korun.

Smlouva umožní městu reagovat na podněty občanů například přidáním nových zastávek nebo zřízením čistě školních linek. V podmínkách také stojí požadavky na to, aby autobusy byly bezbariérové a vybavené GPS systémem, aby bylo možné je sledovat. A to jak z pozice města, zda vozy zastavily na zastávkách, nebo cestujících.

„Když přijdete na zastávku a říkáte si, že by váš spoj už měl jet, tak se podíváte do mobilní aplikace, kde autobus je,“ popsal Soumar. Řeší se také systém jízdenek a předplacených kuponů. „Samozřejmostí bude bezkontaktní platba,“ dodal.

Budoucí provozovatel bude muset napojit linky na krajskou integrovanou dopravu. Tento systém by měl platit od příštího roku a Písek se chce přidat. „Když přijedete vlakem nebo autobusem třeba z Budějovic, do pěti minut vám pojede návazná MHD,“ popsal Soumar.

Lepší obsluhu nádraží si slibuje od výstavby nové okružní křižovatky na Pražské ulici, díky níž autobusy dostanou lepší možnosti manévrování. „Teď, než se dostanou lidé ze sídliště Portyč na autobusové nádraží, tak jim ukážeme celé město, celkem je to 12 zastávek,“ připomněl.

Město by mělo znát nového provozovatele MHD příští květen. „Pak podáme výpověď současnému dopravci. Protože je ale výpovědní lhůta rok, nový přepravce začne jezdit právě až v roce 2027,“ vysvětlil Soumar.

