Ministr Klempíř slíbil pomoc na opravu klášterního pivovaru ve Vyšším Brodě

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) dnes vyšebrodskému klášteru přislíbil pomoc na opravu pivovaru. Řekl to na dnešním sympoziu o Závišově kříži ve Vyšším Brodě. Budově v areálu ze 13. století kvůli havarijnímu stavu hrozí zřícení. Na opravu jsou potřeba stovky milionů korun. Klášter by na rekonstrukci dalších budov v rozsáhlém areálu potřeboval miliardy korun, řekla dnes ČTK předsedkyně Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě Věra Adámková.
"Ministerstvo může garantovat, že pomůže," řekl Klempíř na dotaz novinářů, zda ministerstvo plánuje pomoc s obnovou areálu. Klášter je podle ministra jedním z pilířů nejen české, ale také evropské historie.
"Ztráta by byla nedozírná, takže v první fázi to, co je velmi nutné, je oprava pivovaru, což je budova, která je v dezolátním stavu," uvedla Adámková. Podle studie Stavební fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT) je budova opravitelná. Podle předsedkyně spolku by v budově mohlo vzniknout třeba muzeum a malý lokální pivovar s posezením a kavárnou.
"Je to nejstarší pivovar v jižních Čechách. Ale my jsme ho dostali zpátky tak zdevastovaný. Tady se vařilo pivo i za Hitlera, když nás (klášter, pozn. red.) zrušil, ale komunisti to bohužel nechali zrušit," řekl převor kláštera Justin Berka. Obnovu potřebují také další hospodářské budovy v areálu kláštera.
Oprava budovy pivovaru by podle Adámkové stála stovky milionů korun. "Některé budovy jsou opravdu životu nebezpečné do nich chodit, tak dle mého názoru se jedná o několik miliard, ale to není v moci jednoho lidského, krátkého života, ale je to cesta na dlouhý běh," dodala Adámková. Obnově areálu pomáhají studenti pražského ČVUT, kteří budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech ve vyšebrodském klášteře.
Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v ČR a národní kulturní památka. Opatství založil v roce 1259 Vok z Rožmberka. Po vzniku Československa přišel klášter po pozemkové reformě o většinu statků. Za nacismu obsadilo budovy gestapo. Členové řádu byli vystěhováni či internováni a nacisti jim majetek zabavili. V letech 1945 až 1948 byly dva pokusy o konfiskaci ze strany československého státu, ale ani jeden nebyl úspěšný. Po roce 1948 byly vydané další dva konfiskační správní akty podle Benešových dekretů. Komunisté klášter v roce 1950 zrušili, obnovený je od roku 1990 a od té doby cisterciáci pracují na jeho obnově.