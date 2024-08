Rád běhá s číslem 66, v tomto roce se narodil. Nedávno zvládl 450. závod

Běhy tu byly, triatlony také a informace tu jsou. E-mail s takovým nebo podobným předmětem zpravidla každé pondělí dostane do schránky na patnáct set atletů, běžců a dalších příznivců tohoto sportu. V republice je to věc unikátní. V jižních Čechách za ní stojí Miroslav Šimek.

„Vzniklo to nenápadně. Pár lidí mi říkalo: Míro, napiš něco do e-mailu, jaké budou závody, a pošli nám výsledky,“ vrací se až patnáct let zpátky nadšený sportovec, který rád nosí startovní číslo 66, což odkazuje k jeho ročníku narození.

Původně měl newsletter kolem deseti odběratelů z řad Šimkových přátel. Nyní je číslo výrazně vyšší a stále přibývají další. „Většina je z jižních Čech, ale bere to i jedna Angličanka nebo Švýcarka. První e-mail mám doma schovaný. Od té doby píšu vlastně takový týdeník,“ tvrdí.

Jeho zprávy obsahují kromě novinek, výsledků, rozpisu závodů i různé zajímavosti, soutěže nebo nadcházející narozeniny běžců. Mnohdy je v příloze také vtip.

Šimek je předsedou Jihočeského klubu maratonců, který závody pořádá a každý rok připravuje i Jihočeský běžecký pohár.

V 58 letech je také stále aktivním závodníkem. Minulou sobotu se postavil na start osmikilometrového závodu kolem středu Evropy v Lišově na Českobudějovicku. Byl to jeho jubilejní 450. závod v kariéře. „Každý, kdo doběhne, si může dát po závodě u stánku pivo na mě,“ prohlásil k dalším závodníkům před startem a své slovo pak i dodržel.

„Bylo to náročné. Běžel jsem týden po triatlonu, kde jsem do toho dal vše. A teď jsem cítil, že to nebylo ono. Ale jinak to bylo fajn. Podobné závody mám rád. Běžel jsem jich 449 po republice i po světě, ale tady kousek za Budějovicemi jsem startoval poprvé,“ přitakává.

Převážně lesní zpevněné cesty a klidná atmosféra klání ho potěšila. „Takové závody mám rád. Pěkně po cestičkách v lese, v krásné přírodě. To je pro běžce obecně asi nejlepší. Jen bylo horko,“ popisuje.

Pořádal maratony v garáží Mercury centra

Vášeň k běhání bývalého basketbalistu naplno chytla až po třicítce. Všechny závody si pečlivě zapisuje a i v Lišově měl u sebe papír formátu A3, kde má vše pečlivě zaznamenané. „Letošní třiadvacátá sezona mi tam ještě chybí,“ ukazuje.

Průměrně běhá kolem dvaceti závodů nebo triatlonů ročně. Mezi jeho oblíbené patří ten kolem rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně. První byl Mariánský maraton. „Na svůj první maraton většina běžců nezapomene. Začali jsme od katedrály v Budějovicích a doběhli až k Lomečku u Vodňan,“ hlásí.

Šimek má ve sbírce i starty v zahraničí, třeba v Rakousku nebo v Portugalsku. „Tam to bylo v Portu krásné, kolem oceánu. Ale obecně mám radši menší závody, kde se nemusí dlouho dopředu přihlašovat a den před startem vyzvedávat číslo,“ říká.

Sám závody také organizuje. Byl u půlmaratonu v garážích budějovického Mercury centra, pak koncept přesunul na výstaviště. „Na logistiku je to snazší, a to včetně míst na občerstvení,“ naznačuje.

S aktivní kariérou Šimek ještě končit nechce. „Rád bych zvládl pět set běhů a stovku triatlonů. Záleží na zdraví.“