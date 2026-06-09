Před více než rokem, v noci z 26. na 27. května 2025, se konal turnaj bojových sportů, které bylo možné sledovat pouze prostřednictví placené služby. Mladík za to zaplatil několik set korun, ale nechtěl si přenos nechat jen pro sebe.
„Podle zjištěných informací měl přenos prostřednictvím svého mobilního telefonu neoprávněně a bez právního titulu vysílat přes svou veřejnou facebookovou stránku,“ upřesnil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
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Jeho facebookovou stránku v době vysílání navštívilo a živý přenos sledovalo nejméně dalších 1 900 lidí. Společnosti, která byla oprávněná k vysílání sportovní události, tak způsobil škodu dosahující bezmála 600 tisíc korun.
Kriminalisté proto zahájili trestní stíhání. Muže obvinili ze spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Trestní stíhání pokračuje na svobodě. Obviněnému v případě uznání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.