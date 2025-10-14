Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Autor: mrk
  11:42aktualizováno  11:42
Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s koněm, na Strakonicku zase bourala dodávka s autobusem.

V Něměticích na Strakonicku zasahovali u nehody autobusu a dodávky také hasiči. Vozidla zajistili a pak uklidili vozovku. (14. října 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Prakticky na celém území jižních Čech byla dnes ráno hustá mlha, což pomohlo k tomu, že za několik hodin se staly hned dvě desítky nehod, kdy se auta střetla se zvěří.

Ta asi nejkurióznější se udála na Jindřichohradecku, kde se srazil golf s koněm. „Vozidlo je poškozené, ale kůň by snad měl být bez zranění,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Hromadná nehoda na dálnici D6. V mlze bouralo jedenáct aut

Na Strakonicku se mohla stát skoro stejná nehoda, ale koně se na poslední chvíli podařilo vyhnat pryč ze silnice. „Řidiči by měli přizpůsobit jízdu panujícím povětrnostním podmínkám a snížené viditelnosti,“ zdůraznil Matzner.

Řidič předjížděl v husté mlze, srazil se s protijedoucím náklaďákem

U Nemětic na Strakonicku se pak ráno udála ještě další nehoda autobusu a dodávky, které se lehce střetly. „Při této dopravní nehodě utrpěl dvaadvacetiletý řidič dodávky lehčí zranění horní končetiny. Přednemocniční neodkladnou péči mu na místě poskytla posádka rychlé zdravotnické pomoci ze Strakonic. Následně jej záchranáři převezli na úrazovou ambulanci strakonické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petr Kafková.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří vozidla zajistili a poté uklidili vozovku.

