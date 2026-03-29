Komentáře neřeším, je to stoka, tvrdí žena ve výboru fotbalového klubu z páté ligy

Pavel Kortus
  11:22aktualizováno  11:22
Pavla Mynářová si k prostředí v realitách přidala i fotbal. Vstoupila do výkonného výboru Malše Roudné. V klubu hrajícím pátou ligu na jihu Čech ovládá marketing. Fotbal ji baví, hrají ho všechny čtyři její děti.
Mynářová v Roudném zároveň bydlí (27. března 2026).

Mynářová v Roudném zároveň bydlí (27. března 2026). | foto: Petr Lundák, MF DNES

Mynářová se stala součástí výkonného výboru klubu (27. března 2026).
Na Instagramu sleduje její profil přes 16 tisíc lidí (27. března 2026).
Pavla Mynářová má v Roudném na starosti marketing a vyhledávání nových...
Fotbal hrají všechny čtyři její děti (27. března 2026).
Jako realitní specialista prodává domy nebo byty. Umí zaujmout na sociálních sítích. Teď se o totéž bude snažit ve fotbalovém prostředí.

Pavla Mynářová vstoupila do výkonného výboru klubu Malše Roudné, který hraje jihočeský krajský přebor. Třiačtyřicetiletá matka čtyř dětí, které v klubu z obce u Českých Budějovic všechny hrají, bude mít na starost marketing a sociální sítě.

Nebojíte se reakcí, když vstupujete do fotbalového prostředí?
Uvědomuji si to, ale beru to tak, jak říká Leoš Mareš: komentáře jsou stoka, ke které nechodím. Zatím ale mám jen pozitivní reakce.

Víte ale, že to nemusí vydržet, hlavně na sociálních sítích.
Jasně. Ale každý, kdo chce být vidět, s tím musí počítat. Já hejty a komentáře na sítích neberu moc osobně. Konstruktivní kritiky si vážím, ale té moc nebývá. Dnes život na sítích běží extrémně rychle. Kdo chce pozornost, musí zaujmout. Jakýkoliv komentář ale vlastně znamená, že už jste zaujali.

Mynářová v Roudném zároveň bydlí (27. března 2026).
Mynářová se stala součástí výkonného výboru klubu (27. března 2026).
Na Instagramu sleduje její profil přes 16 tisíc lidí (27. března 2026).
Pavla Mynářová má v Roudném na starosti marketing a vyhledávání nových obchodních partnerů (27. března 2026).
Roudné bude tak trochu jako fotbalové Ústí nad Labem, kde zaujali s dvojicí moderátorek...
Nabízí se to. Neberu to jako senzaci, i když to tak někteří mohou vnímat. Ženy do vedení a do sportu patří. Není to marketing mé osoby, chci pomoci klubu, abychom Roudné víc otevřeli veřejnosti a přilákali nové partnery.

Souvisí vaše zapojení se stále větší popularitou žen ve fotbale?
Ano, je to trend napříč sporty. Ženy do nich přinášejí jinou energii a celkově trochu jiný pohled.

Nebudete se bát říct svůj názor mezi muži, kteří se ve fotbale pohybují delší dobu?
Určitě ne. Máme pozice ve vedení klubu rozdělené. Mám na starost marketing a hledání nových obchodních příležitostí. Mám v tom velkou důvěru. Sportovní část mají na starost ostatní členové vedení.

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Neriskujete vstupem do fotbalového prostředí i pozici v práci?
Mám čtyři děti, všechny hrají fotbal. Díky nim pronikám do tohoto prostředí naplno. Když jedeme někam do zahraničí, tak děti hledají jako první, kdy se v daném místě hraje nějaký fotbalový zápas. Žijeme fotbalem tak, jak jsem si nikdy ani nepomyslela. V klubu mám ale na starost hlavně marketing, se kterým mám dost zkušeností. Jedenáct let jsem působila v obchodním oddělení a vedení rádia, v naší realitce se věnuji sociálním sítím dlouhodobě.

Ale rodinný dům a fotbalový klub se na sítích prodává jinak.
To určitě ano. Nechceme prezentovat jen samotné zápasy, ale fotbal místo setkávání. Třeba v Rakousku to funguje výborně. Cílem je spojení sportu a společenského života, budování komunity. Také přivést do fotbalu víc holek.

Jak hodláte v tomto ohledu zaujmout na sociálních sítích?
Chceme ukázat tréninky, víc představit zápasy a jejich doprovodný program. Budeme dělat rozhovory s trenéry a hráči, vymyslíme výzvy. Na sítích je třeba zaujmout ve velmi krátké době. Aktuálně je to podle dat zhruba 13 až 16 sekund, takže hned první tři sekundy jsou klíčové. Je třeba nabídnout zábavné, úderné věci, kterými se odlišíte. Důležitá je i odvaha a pravidelnost.

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Berete pozici ve fotbalovém klubu i jako novou příležitost?
Fotbal je pro mě záliba. Chci pomoci svým dětem i celému klubu k lepšímu zázemí. Aby se v Roudném například mohl rozšířit areál, protože kapacita hřišť a šaten už nestačí. Dělám to z vlastní iniciativy a bez nároku na honorář. Zároveň sport spojuje hodně lidí a nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit kontakt ze sportu.

Třeba ve sportovním marketingu prorazíte ještě dál.
Ničemu se nebráním, ale práce na „domácím hřišti“ je plno. Minulý víkend jsme byli díky mým sociálním sítím v Barceloně, kde jsme se zkontaktovali se dvěma tamními akademiemi. Marcet se věnuje jen fotbalu, Barcelona Sport Academy má pod sebou padel, basketbal, tenis a fotbal. Obě akademie hodně stojí o spolupráci s Českem při projektech dětí nebo pořádání letních kempů. Otevírá se tím plno možností, a to i do zahraničí.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Olomouc hostí výstavu o rakovině: Umění a osvěta v projektu Sami spolu

ilustrační snímek

Galerie sociální fotografie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci chystá fotografický projekt zaměřený na prevenci rakoviny. Podle pořadatelů...

29. března 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Od Devíti křížů k Vikingům. Brněnské trio stvořilo další muzikálový hit

Robin Schenk (vlevo) je skladatel, zpěvák, kytarista i herec. Petr Štěpán...

Před čtyřmi lety mělo v Městském divadle Brno premiéru jejich první společné dílo. Muzikál Devět křížů měl a má skutečně fenomenální úspěch. Nyní se na něj autorské trio pokouší navázat. Petr Štěpán,...

29. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Protest proti nelidským praktikám během konání kongresu psychiatrické asociace

29. března 2026  13:01

Zámek Vranov nad Dyjí na sezonu otevře severní terasu a bylinkovou zahradu

ilustrační snímek

Dvě novinky připravuje správa zámku Vranov nad Dyjí na Znojemsku na letošní sezonu, kterou zahájí 2. dubna. K základnímu prohlídkovému okruhu přibude možnost...

29. března 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

