Moderní umění zaplní poprvé také historické interiéry zámku Bechyně

Zámek Bechyně na Táborsku v pátek zahájí výstavní sezonu. Zámecký park rozezní zvuková instalace, historické interiéry poprvé ožijí současným uměním a podkroví sýpky rozvíří 10.000 pingpongových míčků. Prostor před vstupem do zámeckého areálu oživí nová stálá instalace Maxima Velčovského. V tiskové zprávě o tom informovala kurátorka a spolumajitelka panství Bechyně Nicole Stava.
Zámek Bechyně zahajuje letošní uměleckou sezonu výstavou Relational Fields – Vztahová pole, která propojuje mezinárodní i české současné umění s renesanční architekturou a jihočeskou krajinou. "Poprvé jsme se rozhodli otevřít současnému umění také historické interiéry zámku a hledat nové způsoby, jak mohou jednotlivá díla s tímto prostředím komunikovat," uvedla Stava.
Expozice jsou rozmístěny napříč celým zámeckým areálem. V parku čeká návštěvníky zvuková instalace Intermodal Morphology od nizozemského umělce Rolanda Emila Kuita. Podkroví zámecké sýpky bude patřit Kuitově interaktivní instalaci Mass (Masa). Prostor zaplní 10.000 pingpongových míčků, které budou návštěvníci moci sami rozhýbat proudem vzduchu. V historických interiérech zámku na prohlídkové trase naleznou zájemci objekty švýcarské multimediální umělkyně Nives Widauerové.
Výstavní část v zámecké sýpce propojí mezinárodní i českou současnou scénu napříč generacemi. První patro představí výběr mezinárodního konceptuálního a minimalistického umění z německé Konrad Fischer Galerie. Druhé patro v gesci Galerie Etcetera a Miroslava Jiřeleho nabídne české umělce Dalibora Chatrného, Margitu Titlovou Ylovsky, Tomáše Rullera a Milenu Dopitovou. Přízemí sýpky bude věnováno sbírce rodiny Stava prostřednictvím nově vydaného katalogu.
Renesanční zámek Bechyně od roku 2021 jeho spolumajitelka Nicole Stava proměňuje v kulturní centrum s mezinárodním přesahem. Letošní výstava navazuje na předchozí sezony Avantgarde a Humanity. Zámek a výstavy jsou veřejnosti přístupné od 29. května do 13. září. Více informací naleznou zájemci na webu zámku.