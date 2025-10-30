Na sesternu zatím vozí beton, interna písecké nemocnice bude jako nová

Markéta Sedláčková
  9:42aktualizováno  9:42
Nemocnice v Písku ve velkém modernizuje. Opravuje internu a chirurgii. Plánuje také stavbu urgentního příjmu za 150 milionů korun, následovat má i úprava porodnice za podobně vysokou sumu.
Nemocnice Písek

Nemocnice Písek | foto: Nemocnice Písek

Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v...
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v...
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v...
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v...
8 fotografií

Ve zdech budoucí sesterny na interně v písecké nemocnici zatím zeje díra. Využívají ji dělníci, kteří tudy dovnitř dopravují stavební materiál. Budovu, která je přes sto let stará, přestavují na moderní zázemí. Na které se těší jak sestry, tak lékaři a ocení ho i pacienti.

„Rekonstrukce interny bude velkou novou pomocí sestrám při práci s pacienty. Zároveň zlepší komfort pacientům zejména s infekčními střevními problémy, které hospitalizujeme u nás na oddělení vnitřních nemocí nejčastěji v létě,“ komentoval primář oddělení Ladislav Gergely. Dobrá je podle něj i dispozice na novém oddělení, pokoje jsou orientované na jih, sesterna na sever a tedy pracovně přívětivější v letních měsících.

Na novém oddělení psychiatrické nemocnice pomohou i speciálně vycvičení psi

Provoz se teď proto musel částečně přestěhovat a uskrovnit. Jak se ale shodují vrchní sestra Dana Průchová a staniční sestra Jitka Drobná, rozsah péče o pacienty je dál zachovaný. Pochvalují si komunikaci s vedením i s kolegy z ostatních oddělení.

„Snažíme se dělat maximum i po dobu stavby, aby se to pacientů nijak nedotklo,“ zdůraznila Dana Průchová. „Všichni jsme se jen dočasně přesunuli a těšíme se na nové oddělení,“ dodala Jitka Drobná.

Úprava interny a chirurgie je podle ředitele Jiřího Holana první etapou modernizace oddělení. Pacienti budou mít k dispozici komfortnější pokoje se sociální zázemím. Lepší pracovní prostředí dostane i zdravotnický personál. Rekonstrukce interny vyjde na 38 milionů korun, chirurgie na 10 milionů.

„Jsme nyní v období investičního boomu,“ připomněl ředitel další výdaje, které nemocnice řeší. Kromě běžných výdajů na zařízení, například výměny ultrazvuků nebo ventilátorů v celkové hodnotě 20 milionů, investuje organizace také do kyberbezpečnosti. V nedávné době dokončili práce na prádelně a fotovoltaice.

Nemocnice Písek
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v provozu. (říjen 2025)
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v provozu. (říjen 2025)
Část Nemocnice Písek je teď jedno velké staveniště, ale vše je přesto dál v provozu. (říjen 2025)
8 fotografií

Nyní se nemocnice chystá na zásadní projekt, kterým je vybudování urgentního příjmu za 150 milionů korun. Vyroste částečně „na zeleném“ a částečně jako přístavba pavilonu O.

„Urgentní medicínu poskytujeme už nyní. Ale půjde o centrum, kam se soustředí několik odborností naráz,“ vysvětlil ředitel. Pacienta, který bude potřebovat akutní pomoc, vyšetříme a následně dostane první ošetření na jednom místě. Nebude muset putovat po několika odděleních, jako je tomu nyní.

„Příspěvek Jihočeského kraje činí 50 milionů korun, z evropských dotací dostaneme 40 milionů, zbytek půjde z kasy nemocnice. Vytvářeli jsme si rezervy právě pro to, co přijde,“ zdůraznil Holan.

„Do konce roku bychom rádi vypsali výběrové řízení tak, abychom mohli předat staveniště na začátku příštího roku. A byl bych rád, kdybychom na začátku roku 2027 měli kolaudaci a mohli přijmout první pacienty,“ poznamenal.

Porody do vody

Následovat budou úpravy porodnice, které budou stát dalších zhruba 150 milionů korun. Nemocnice s tisícovkou zaměstnanců se totiž nechce pouštět do několika zásadnějších stavebních akcí naráz.

Na oddělení by se měla změnit lůžková část, která vyjde vstříc poptávce rodiček po rodinnějším prostředí. „Chybí nám také sály pro alternativní porody, například porod do vody,“ zdůraznil ředitel. „V roce 2030 bychom se pak mohli vrhnout na pediatrii, propojit porodnici a novorozenecké oddělení, aby to dávalo z hlediska medicíny smysl,“ naznačil další plány.

Nemocnice disponuje i půlhektarovým pozemkem, který využila pro venkovní rehabilitaci. Kromě prvků pro fyzickou a somatickou podporu ji vybavila jako terapeutickou zahradu.

Nemocnice má totiž jako jedna z mála v republice oddělení spirituální péče. V něm odborníci pomáhají po psychické stránce nejen pacientům, ale i jejich rodině. V poslední době slouží také vlastním zaměstnancům. Příchozí mohou rovněž využít vzdělávací jezírko a projít si stezku s preventivními programy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.