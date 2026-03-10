Originální místo, kde si říct ano. Budějovice na to mají molo nad soutokem

Fotky turistů u soutoku řek Malše a Vltavy, romantické procházky, večerní poznávání souhvězdí, chvíle odpočinku či dokonce netradiční místo pro svatební obřad. To vše „umí zařídit“ nové dřevěné molo, které českobudějovická radnice nechala postavit nad hladinou v parku Háječek.

K novince, která má přiblížit návštěvníky k vodě, se pohodlně dostanete po štěrkové cestě podél břehů Malše i Vltavy. Pěšina vedoucí okolo českobudějovické hvězdárny a planetária je navíc v noci i osvícená.

U nového dřevěného mola si pak můžete sednout na lavici a užívat si výhled na soutok obou řek či protější Sokolský ostrov. Ti, kteří chtějí na molo dojet po vodě, tu mohou bezpečně vystoupit z lodi a také ji u břehu ukotvit s pomocí kovového pacholete.

Nové odpočinkové molo otevřeli v Českých Budějovicích nad soutokem řek Malše a Vltavy v centru města. (9. března 2026)
„Osobně mu říkám molo svatební, protože je jako stvořené pro oddávání. Molo na soutoku se podle mě stane dalším ikonickým místem Budějovic,“ říká o turistické novince první náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

Stavba, která stála město zhruba 10 milionů korun bez DPH, je už oficiálně v provozu. Lidé už na molo chodí relaxovat stejně tak, jako na protilehlý břeh například na Sokolský ostrov či na dřevěná lehátka. Molo se tak může zařadit do projektu Město a voda, který má za cíl oživit břehy obou budějovických řek.

Na zábradlí mola v parku Háječek návštěvníci navíc najdou vyobrazená souhvězdí, která odkazují na nedalekou hvězdárnu a planetárium a která se v noci umějí i rozzářit.

V létě filmy, v zimě bruslení. Areál letního kina Háječek čeká celoroční provoz

„Nápad je to dobrý, je tu zatím klid. Musím říci, že se mi líbí, jak park Háječek začíná více ožívat. Pamatuji si ho, jako spíš takový špinavý a zanedbaný kout, kam jsme se skoro báli chodit. Je tu kavárna, i teď to molo, jo je to fajn,“ pochvalovala si Petra Steinhauserová, která v Budějovicích žije přes deset let.

V budoucnu park Háječek doplní i dětské hřiště, které bude také odkazovat na tamní hvězdárnu a planetárium. Plácek dostane hravé vesmírné motivy. Slavnostní otevření nového mola si nachystali zástupci českobudějovické radnice na dnešní večer. Program nad soutokem začne v 19.30 hodin.

