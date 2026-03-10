K novince, která má přiblížit návštěvníky k vodě, se pohodlně dostanete po štěrkové cestě podél břehů Malše i Vltavy. Pěšina vedoucí okolo českobudějovické hvězdárny a planetária je navíc v noci i osvícená.
U nového dřevěného mola si pak můžete sednout na lavici a užívat si výhled na soutok obou řek či protější Sokolský ostrov. Ti, kteří chtějí na molo dojet po vodě, tu mohou bezpečně vystoupit z lodi a také ji u břehu ukotvit s pomocí kovového pacholete.
„Osobně mu říkám molo svatební, protože je jako stvořené pro oddávání. Molo na soutoku se podle mě stane dalším ikonickým místem Budějovic,“ říká o turistické novince první náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Stavba, která stála město zhruba 10 milionů korun bez DPH, je už oficiálně v provozu. Lidé už na molo chodí relaxovat stejně tak, jako na protilehlý břeh například na Sokolský ostrov či na dřevěná lehátka. Molo se tak může zařadit do projektu Město a voda, který má za cíl oživit břehy obou budějovických řek.
Na zábradlí mola v parku Háječek návštěvníci navíc najdou vyobrazená souhvězdí, která odkazují na nedalekou hvězdárnu a planetárium a která se v noci umějí i rozzářit.
„Nápad je to dobrý, je tu zatím klid. Musím říci, že se mi líbí, jak park Háječek začíná více ožívat. Pamatuji si ho, jako spíš takový špinavý a zanedbaný kout, kam jsme se skoro báli chodit. Je tu kavárna, i teď to molo, jo je to fajn,“ pochvalovala si Petra Steinhauserová, která v Budějovicích žije přes deset let.
V budoucnu park Háječek doplní i dětské hřiště, které bude také odkazovat na tamní hvězdárnu a planetárium. Plácek dostane hravé vesmírné motivy. Slavnostní otevření nového mola si nachystali zástupci českobudějovické radnice na dnešní večer. Program nad soutokem začne v 19.30 hodin.