Železniční most přes Lužnici nahradí věrná kopie, přibude lávka pro pěší

Železniční most je součástí první elektrifikované dráhy v Rakousku-Uhersku. Je unikátní tím, že ho tvoří tři kamenné a dva ocelové oblouky, které jsou otočené směrem k vodě.

Už od roku 2020 řešili kvůli špatnému technickému stavu projektanti Správy železnic (SŽ) a památkáři, jak se stavbou naložit. Rekonstrukce už nebyla možná. Podle odhadů odborníků by se tím životnost prodloužila přibližně jen o 25 let. Byla by to zároveň finančně náročná akce s dlouhou výlukou. Zpevnění by navíc podle památkářů narušilo historický vzhled mostu.

Proto padlo rozhodnutí postavit kopii. Vlaky v Táboře začnou využívat nový most přes Lužnici už na konci letošního roku. Novostavba navíc umožní hned vedle zavěšení lávky pro pěší. Práce začnou v únoru a potrvají do prosince.

Replika původního mostu bude dlouhá 174 a vysoká 29 metrů. „Uložení kolejí do štěrku zajistí tišší provoz vlaků. Navíc pojedou opět plnou traťovou rychlostí,“ upřesnila Nela Eberl Friebová, mluvčí SŽ.

Akci má na starost společnost Firesta-Fišer. Celkové náklady dosahují částky přes 350 milionů korun. Její financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Nepřetržitá výluka kvůli výměně konstrukce začne v půlce července a potrvá do konce listopadu. Město Tábor ji využije pro výstavbu lávky pro pěší.