Dočasně slouží už 14 let, ale chátrá. Krumlov chce stavět nový most u pivovaru

Petr Lundák
  16:42aktualizováno  16:42
V roce 2002 velká voda strhla most u českokrumlovského pivovaru. Od té doby tu břehy Vltavy spojuje most dočasný. Nyní radnice připravuje stavbu nového, protože ten současný už je ve velice špatném technickém stavu. Pro město je to však důležitá spojnice.
Vizualizace nového mostu u pivovaru v Českém Krumlově. (10. března 2026) | foto: Město Český Krumlov

Současný stav mostu u pivovaru v Českém Krumlově. (10. března 2026)
Pro lokalitu u pivovaru nyní odborníci dokončili studii proveditelnosti a architektonicko-technického řešení nového mostu přes řeku Vltavu. Ta měla za cíl prověřit technické, dopravní i architektonické možnosti mostu, který v budoucnu nahradí stávající provizorní přemostění.

Stávající provizorní most, které nad hladinou Vltavy slouží od povodní v roce 2002, je podle posledního hodnocení ve velmi špatném technickém stavu. Nosná konstrukce mostu je klasifikována stupněm V – havarijní stav, přičemž použitelnost mostu je hodnocena stupněm 4, tedy jako omezeně použitelná.

„Ocelová konstrukce mostu již vykazuje řadu poruch. V dohledné době tak může dojít k výraznému snížení jeho únosnosti, případně i k nutnosti most zcela uzavřít. Takový scénář by měl vzhledem k omezenému průjezdu Budějovickou branou zásadní dopad na dopravní obslužnost této části města,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Nový most architekti připravili jako konstrukci o dvou spojených polích se středním monolitickým pilířem. Z architektonického hlediska jde o subtilní řešení s minimální konstrukční výškou.

„Díky štíhlé konstrukci mostovky je stavba vizuálně velmi nenápadná a minimálně se uplatňuje v panoramatu historické zástavby města na obou březích Vltavy. Tento efekt podpoří i jednoduché ocelové zábradlí s vertikální výplní v antracitovém odstínu,“ popsal investiční technik Karel Jirovec.

Břehové podpory utvoří železobetonové opěry, jejichž umístění umožňuje plynulé napojení na stávající komunikace na obou březích. Návrh současně respektuje stávající kamenné zpevnění břehů Vltavy, které zůstane zachované. Tvar mostu navíc navazuje na charakter ostatních mostů přes Vltavu v Českém Krumlově.

Mostovku odborníci navrhli v mírném oblouku a v úrovni pod panoramatickými pohledy na historickou zástavbu, což umožní zachovat typické pohledy na město odrážející se na hladině řeky. Navíc bude mít nový most světlou barvu.

Nyní bude následovat zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a dalších přípravných kroků. Do tří let pak město plánuje samotnou stavbu zahájit. Odhadované náklady se pohybují kolem 55 milionů korun.

„Most je klíčový zejména pro provoz areálu pivovaru a klášterů, přístup na parkoviště P2, ale také pro příjezd těžké techniky integrovaného záchranného systému a údržby do rozsáhlé části historického centra. Z těchto důvodů považujeme za nezbytné zahájit přípravu realizace nového mostu v co nejkratším možném termínu,“ dodává místostarosta Toman.

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

