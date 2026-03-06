Most přes Vltavu v Budějovicích dostal důležité povolení, stavba může začít za rok

Antonín Pelíšek, Lukáš Marek
  9:02aktualizováno  9:02
Už několik let se chystá stavba čtvrtého silničního mostu přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích. V těchto dnech ovšem dostala stavební povolení, které je pro pokračování příprav zcela nezbytné. Příští rok by tak mohly začít samotné práce a v roce 2030 by se tudy poprvé projeli řidiči.
Fotogalerie

Tak by mohl vypadat nový most přes Vltavu na jižním okraji Českých Budějovic. | foto: Sagasta a Sudop

Cenu určí až výběrové řízení, ale v minulosti se mluvilo o zhruba 800 milionech korun. Část nákladů by mělo uhradit město, jež platí například cyklostezku, která u silnice také vznikne. Před nedávnem už bylo vykoupeno 85 procent potřebných pozemků.

„Ještě musíme počkat, zda se někdo proti stavebnímu povolení neodvolá. Snažili jsme se vyhovět všem požadavkům, ale tohle samozřejmě ovlivnit neumíme. Už se pracuje na projektu pro provedení stavby. Pokud vše půjde dobře, tak příští rok bychom mohli začít stavět,“ potvrdil jihočeský hejtman Martin Kuba. Hlavním investorem je právě kraj.

Kraj představil podobu mostu přes Vltavu, který přivede auta do Rožnova

Celá budoucí trasa je dlouhá přes jeden kilometr, začínat bude u hlavního tahu na Krumlov mezi Planou a Litvínovicemi. Dál překlene řeku Vltavu a na druhém břehu povede pod garážemi a v místě točny MHD se napojí na Papírenskou ulici v Rožnově. Tu také čekají úpravy, aby zvládla větší nápor aut než doposud.

Pro České Budějovice bude nový most zlomovým okamžikem. Město je řekou rozdělené na dvě poloviny a dlouhodobě další most pro auta chybí. Zatím oba břehy spojují jen tři. Historicky nejdříve fungoval Dlouhý spojující Čtyři Dvory s centrem. Býval tam už od 14. století. Ten zatím poslední je na místě od roku 1998. Další dva se jmenují Litvínovický – v jižní části města – a Nový, který je na Strakonické. V létě roku 2028 pak začne fungovat ještě jeden, jenž se stane součástí severní spojky mezi Globusem a Nemanicemi.

Tak by mohl vypadat nový most přes Vltavu na jižním okraji Českých Budějovic.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Ale zpátky do Papírenské a Rožnova. Jak bude celá trasa vypadat, podrobně popisuje dokument vydaný Jihočeským krajem jako hlavním investorem. Půjde o zavěšený most se dvěma jízdními pruhy doplněný takzvanými inundačními mosty, které slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní.

V těchto místech má lokalita stupeň rizika stoleté vody, tedy pásma aktivní záplavové zóny. Propojka citelně změní dopravu na pravé straně řeky. Znamená úpravy silnic a křižovatek v několika ulicích včetně okolí krajské nemocnice. Právě tyto zásahy kritizovali při přípravách někteří tamní obyvatelé. Území kolem nemocnice je totiž charakteristické klidnějším bydlením. Podle odborníků však město z hlediska rozvoje další most potřebuje.

Další pokračování až na Máj

Na budoucí most má hned opodál navázat ještě další dopravní stavba. Je to propojení už existující komunikace na okraji Švábova Hrádku dál do Litvínovic. Motoristé tak mají získat pohodlné propojení prakticky z Husovy třídy, ze sídliště Vltava až na výpadovku na Krumlov, případně dál až do Rožnova či zpátky. Vyhnou se tedy Dlouhé louce.

Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

V ideálním případě by se mohla tato akce dělat v podobném čase jako most do Papírenské. Nejdříve se však vedení českobudějovické radnice musí na všem dohodnout právě v Litvínovicích. I tam je, podobně jako tomu bylo v Rožnově, část obyvatel proti přivedení nové silnice.

„Zaslali jsme obci návrh plánovací smlouvy, kterou potřebujeme mít pro stavbu uzavřenou. Budeme mít s obyvateli i panem starostou jednání,“ potvrdil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Mohlo by vzniknout i memorandum o společném postupu. To na Švábově Hrádku už má město s obyvateli vše vyjasněné.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

