Motorkář zraněný v sobotu u Podolského mostu na Písecku zemřel v nemocnici

Motorkář, který se v sobotu zranil při hromadné nehodě pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku, zemřel v nemocnici. Novináře o tom dnes informoval jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Nehoda v sobotu na několik hodin uzavřela Podolský most přes orlickou přehradu.
"Dopravní nehoda má bohužel tragické následky. Řidič motocyklu v nemocnici svým zraněním podlehl," uvedl Šupík. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo, že řidič motocyklu nezvládl předjíždění a při nehodě se těžce zranil. Před příjezdem záchranné služby už zraněnému muži pomáhali lidé na místě. Provizorně mu zastavili krvácení z nohy, po příjezdu záchranářů pak krvácení definitivně zastavilo škrtidlo. Po napojení na umělou plicní ventilaci muže přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice.
Hromadná nehoda se stala v sobotu krátce po 14:30 na silnici I/29. Policisté dopravu odkláněli přes Zvíkovské Podhradí, Milevsko a Bernartice. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Celková škodu policisté předběžně vyčíslili na nejméně 500.000 korun.