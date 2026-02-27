V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

Autor: khr
  14:42aktualizováno  14:55
Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací patrně jde o nešťastnou náhodu a dvojice není obětí násilného činu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Operační středisko krajské záchranné služby přijalo v pátek ráno informaci o nálezu dvou lidí v bezvědomí v Písku. Na místo okamžitě vyjela lékařská a záchranářka posádka.

„Lékařka po příjezdu u obou již pouze konstatovala smrt, přivolán byl koroner. Případem se zabývá policie, s ohledem na vyšetřování nelze sdělit bližší informace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

„Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že bližší podrobnosti včetně lokality, kde se kontejnery nacházejí, odmítl uvést.

„Více informací sdělíme po pitvě,“ řekl pouze.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:55

Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Řidič za jízdy vyskočil z obytňáku a prchal

Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto...

27. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Ombudsman varuje před snižováním poporodních služeb, obrátil se na ministra

ilustrační snímek

Ombudsman Stanislav Křeček varuje před unáhleným snižováním poporodních služeb. Ženy po porodu mají od začátku roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v...

27. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:32,  aktualizováno  14:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Město už třetím rokem opravuje propadlý úsek ulice, protéká jí potok

Rekonstrukce ulice Milady Horákové probíhá od podzimu 2023. (25. února 2026)

Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů...

27. února 2026  14:32

Odvážný luxus: Stylový lexikon Gwyneth Paltrow & archivní výběr

27. února 2026  14:31

NSS definitivně potvrdil pokutu 120.000 korun pro Děčín od ÚOHS

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120.000 korun pro město Děčín, kterou mu v roce 2024 uložil antimonopolní úřad za chyby při soutěži na...

27. února 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

GFI Software ustanovila Zebra Systems výhradním distribučním partnerem pro Severní Ameriku

27. února 2026  14:25

Ve Val. Meziříčí se po rekonstrukci zvýšila kapacita pobytové odlehčovací služby

ilustrační snímek

Příspěvková organizace Centrum Áčko dnes ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku otevřela nové prostory. Mohla tak rozšířit kapacitu své pobytové odlehčovací služby...

27. února 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Kraslice opravují bazén téměř za 51 milionů korun díky dotaci a úvěru

Kraslice opravujĂ­ bazĂ©n tĂ©mÄ›Ĺ™ za 51 milionĹŻ korun dĂ­ky dotaci a ĂşvÄ›ru

V Kraslicích na Sokolovsku začala oprava bazénu na základní škole v Havlíčkově ulici. Kompletní rekonstrukce bazénu, jeho zázemí a střechy objektu by měla být...

27. února 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

V Bílovicích nad Svitavou začala druhá etapa proměny Mlýnského ostrova

V BĂ­lovicĂ­ch nad Svitavou zaÄŤala druhĂˇ etapa promÄ›ny MlĂ˝nskĂ©ho ostrova

V Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku začala druhá etapa revitalizace rozsáhlého Mlýnského ostrova, kde obec místo mlýna nechala postavit mimo jiné dvě budovy....

27. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Dědička rodu Walderode získá mobiliář zámku Hrubý Rohozec, NPÚ se neodvolá

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:42,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.