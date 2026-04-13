Na Českokrumlovsku našli mrtvého vlka, příčinu smrti má odhalit pitva

„Policisté s kriminalistickým technikem zadokumentovali místo nálezu a přímo na místě spolupracovali se zástupci ochranářů přírody,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Podle organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.
Policie v minulém týdnu odložila případ čtyř mrtvých vlků z Rychlebských hor z loňského jara, které zřejmě někdo otrávil. Pachatele se zjistit nepodařilo.
|
Případ mrtvých vlků zůstal nevyřešen. Ochranáři ale nevylučují otravu
Konkrétní příčinu úhynu vlků se podle ochranářů toxikologickými testy nepodařilo prokázat, všechny další možnosti úmrtí však byly pitvou vyloučeny.