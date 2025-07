Tisíce unikátních snímků zachycujících přírodu, živobytí, dávno zaniklá řemesla či zmizelé obce zejména na Šumavě. Takový poklad ukrývá žlutá vilka z počátku 20. století v českokrumlovské Linecké ulici. Tam, kde fotil portréty Josef Seidel a později jeho syn František. Odtud pak oba jezdili i na další fotovýlety.

Na skleněných destičkách se v Linecké ulici zachovaly pro další generace vyfotografované osudy česko-německo-rakouského příhraničí a zejména autentický ateliér s minimálními úpravami. Museum Fotoateliér Seidel, který vloni navštívilo na 15 tisíc lidí, nyní vlastní městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond. Zastupitelé města však nyní řeší, jak převést provoz muzea pod správu Jihočeského kraje.

„Hlavním důvodem je, abychom Seidelově instituci vrátili muzejní charakter. Aby zaměstnanci nebyli pod takovým tlakem na vytváření zisku a aby měli více času na badatelskou činnost a digitalizaci fotografií a nezabývali se tolik komerčním fotografováním. Tímto krokem se jim uvolní ruce,“ zmínil českokrumlovský místostarosta Dalibor Uhlíř (Nezávislí).

Dále za tímto krokem stojí i ekonomické ukazatele. Každý rok má ateliér provozní ztrátu okolo 1,5 milionu korun, kterou pak musí město dorovnávat z rozpočtu. I s tím by měl pomoci Jihočeský kraj. Ten by za dvacet let, po které by se o provoz muzea staral, měl ztrátu vykrývat.

Krumlovští zastupitelé bezúplatně převedou celou sbírku na kraj, dům v Linecké pak dál zůstane majetkem fondu a zbylé vybavení vilky odkoupí od města Jihočeský kraj.

„Občan Krumlova, návštěvník ani turista nic nepozná, změna bude akorát v tom, kdo bude muzeum spravovat. Teď je to pod obchodní firmou a chceme, aby Museum Fotoateliér Seidel přešel pod správu Regionálního muzea tady v Krumlově, které zřizuje právě Jihočeský kraj. Vše zůstane tak, jak jsou lidé zvyklí. Samozřejmě i zaměstnanci. Nájem bude pro kraj jen symbolický,“ doplnil Uhlíř.

V domě z roku 1905, který do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se zachovalo původní vybavení (fotokomora, stojany, opony či fotografické přístroje), ale především přibližně 140 tisíc skleněných desek, jakož i celuloidové pásky s negativy.

Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby. To vše tvoří jedinečný soubor dobových snímků. Velmi zajímavá je i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Tento vzácný archiv z konce 19. a poloviny 20. století je opatřený podrobnou dokumentací, tedy i se jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy a podobně.

Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se muzeum řadí ke skutečným světovým unikátům. O převodu této jedinečné instituce na Jihočeský kraj se debatuje v Českém Krumlově už delší dobu. Valná hromada rozvojového fondu už vše schválila, krumlovské zastupitelstvo odsouhlasilo začátky jednání s vedením kraje a teď je řada právě na něm.

Převod fotoateliéru bude muset posvětit krajská rada a poté také zastupitelstvo. Pokud se vše povede, měl by se o provoz Seidelova celoživotního odkazu starat Jihočeský kraj pod hlavičkou Regionálního muzea od 1. ledna roku 2026.