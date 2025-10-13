Jihočeští kriminalisté zadrželi v uplynulých dnech na Strakonicku sedmatřicetiletého muže, kterého následně obvinili ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Muže viní z distribuce, které se dopouštěl v průběhu několika uplynulých let, a to nejen v Jihočeském kraji. „Zneužil svého pracovního postavení ve firmě a léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci dále přeprodával, čímž si přišel na stovky tisíc korun,“ vysvětlila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Na případu kriminalisté nyní intenzivně pracují a státnímu zástupci podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován.
„Případ je aktuální, podrobnosti sdělíme, až to situace umožní,“ uzavřela Krausová.