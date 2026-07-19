Muž, který podle policie skočil v Českých Budějovicích z mostu, je v pořádku

Policisté a hasiči dnes dopoledne pátrali v Českých Budějovicích po muži, který skočil z Dlouhého mostu do Vltavy. Pohřešovaného nalezli u jeho známého. Muž je v pořádku, policistům řekl, že to není poprvé, kdy z mostu skočil, informovala policie na síti X.
Muž podle policie skočil do řeky dnes kolem 06:30. Do pátrání se zapojily dvě desítky policistů a hasiči. "Na místě zasahuje jedna jednotka z Č. Budějovic se člunem a naši potápěči ze stanic Český Krumlov, Suché Vrbné a Týn nad Vltavou," uvedli krajští hasiči před 11:00. Dlouhý most přes Vltavu je v blízkosti centra Českých Budějovic.