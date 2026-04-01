Muž pod vlivem drog v Českém Krumlově napadal lidi, čtyři skončili v nemocnici

Muž pod vlivem drog dnes v Českém Krumlově napadl několik lidí. Zaútočil například na policisty, svou příbuznou nebo pracovníky probační služby. Agresivního muže pak zadrželi policisté. Informovali o tom na síti X. Tři muži a jedna žena po jeho útoku skončili v nemocnici.
"Všichni tři muži utrpěli lehčí zranění, převážně pohmožděniny na hlavě a trupu. Po ošetření je záchranáři předali na úrazovou ambulanci českokrumlovské nemocnice. Do stejného zdravotnického zařízení byla převezena i žena s podezřením na poranění krku," uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
Muž začal napadat lidi kolem 11:00. "Následně běhal mezi auty a na ně také útočil. Řidičům i jemu šlo o život," stojí na síti X. Policisté jej zadrželi a rovněž převezli do nemocnice.