Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura potvrdil, že pracovník utrpěl těžké zranění po pádu výtahu. Složky integrovaného záchranného systému vyjely na místo ve 13.46 hodin.
„Momentálně se vyšetřuje, zda šlo o nedbalostní jednání, nebo porušení pravidel bezpečnosti práce,“ dodal Bajcura.
S vyprošťováním zraněného pomáhali hasiči i záchranáři. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů šlo o obtížný společný výkon v místě, kde se nehoda stala.
„Hasiči nejprve museli výtah stabilizovat, aby nejen vytvořili prostor pro záchranu, ale zároveň neohrozili sami sebe nebo kolegy záchranáře. Zavaleného dostali ven v 14.10 hodin a byl okamžitě záchranáři transportován letecky do nemocnice,“ upřesnila mluvčí hasičů.
Při rekonstrukci jindřichohradeckého pivovaru objevili varnu z 18. století
Pivovar patří městu Jindřichův Hradec, které ho koupilo jako národní kulturní památkou. Vloni zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci za téměř půl miliardy korun a chce ho otevřít do příštího roku. Bude v něm multikulturní centrum a pivovar s restaurací.