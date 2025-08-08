Policisté pátrali za pomocí podvodního dronu v hloubce po Žďákovským mostem od úterý. Měli upřesňující poznatky, kde by se mohla těla dvou mužů nacházet.
Nejprve se podvedlo najít muže, který se vrhl do vody z mostu 11. března. Dron ho objevil v hloubce přes 40 metrů. „Ve středu odpoledne se podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovézt ke břehu, kde po identifikaci a ohledání povolaným koronerem policisté potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
O dva dny později dron objevil i tělo druhého muže, který byl pohřešovaný od konce června. Také měl ukončit život skokem ze Žďákovského mostu I jeho tělo leželo v hloubce kolem 40 metrů. „Místa nálezu dělilo několik set metrů,“ upřesnil Bajcura.