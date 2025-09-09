Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Antonín Pelíšek
  15:32
Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění. Obžalovanému hrozilo až 12 let vězení, matka dítěte se ho zastala.

Případ soudili u Krajského soudu v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Před senátem svědčila matka s chlapcem v kočárku. Podle lékařů bylo dítě po ranách v bezprostředním ohrožení života a jen se štěstím přežilo. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro odvolání, obžalovaný trest přijal.

Případ vzrušil loni v létě veřejnost na Pelhřimovsku na Vysočině. Stal se v rodinném domě na malé vesnici, kde spolu žili druh a družka s malým dítětem. Podle vyšetřovatelů se osudného dne pohádali, mladá žena odešla na několik hodin pryč a její druh mezitím napadl syna, protože plakal. Dvakrát ho silně udeřil do obličeje.

„Chlapec krvácel do obou mozkových hemisfér, měl podlitiny na tvářích a oděrky na těle. Dva týdny strávil v nemocnici. Podle lékařů mu hrozil otok mozku a smrt,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Libuše Pospíšilová.

Otci vadil pláč kojence, podle obžaloby jím třásl a topil ho

Od přísnějšího trestu zachránila 37letého muže jeho dohoda o vině, kterou soud přijal. Odpadlo tím dokazování a předvolávání svědků.

„S obžalobou souhlasím a lituji toho, nemělo se to stát. Byl jsem ten den psychicky i fyzicky vyčerpaný, nevím, co to do mě vjelo. Byl bych rád, abychom jako rodina zůstali dlouho spolu,“ říkal obžalovaný.

Událost ovlivnila na čas život celé rodiny. Policisté na několik měsíců pár rozdělili a soud zakázal muži styk s dítětem. Problémy nastaly také s jeho dvěma dětmi z prvního manželství, které bývalá manželka nechce po incidentu obžalovanému svěřovat. Dokonce tvrdí, že sklony k násilí měl už dříve, což muž popírá.

Smutný příběh má i pozitivní vyústění. Letos v květnu se rodina opět sestěhovala dohromady a v červenci se oba partneři vzali. „Bydlela jsem celou dobu u rodičů, odloučením jsme všichni trpěli. Odpustila jsem mu, chová se teď vzorně,“ popisovala matka, zatímco její třináctiměsíční synek vyhazoval na podlahu soudní síně hračky.

Jen jsem ho bránila, otočila žena viněná ze smrti kojence. Zemřel na otok mozku

Chlapce vozí na kontroly na nervové oddělení, ale nic nenasvědčuje tomu, že bude mít po úrazu následky. Předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová nakonec zhodnotila v rozsudku řádný život obžalovaného a jeho péči o rodinu.

Muž se totiž stará o nemocnou manželku a při její indispozici také o celou domácnost a syna. „Byl to z jeho strany ojedinělý exces. Na druhé straně zneužil bezbrannost dítěte a postavení otce. Nepodmíněný trest by však byl nepřiměřeně přísný,“ vysvětlila soudkyně.

K trestu tři roky vězení podmíněně odložených na pět let ještě přidala obžalovanému povinnost navštěvovat výchovný psychologický program a zaplatit zdravotní pojišťovně náklady ve výši 97 tisíc korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Muzeum Kosárna v Karlovicích, které loni zasáhla povodeň, čeká rozsáhlá oprava

Muzeum Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku, které loni zasáhla ničivá povodeň, čeká rozsáhlá oprava. Voda poškodila statiku všech tří objektů v areálu. Práce...

9. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se lidé naučí malovat svaté obrázky

Muzeum regionu Valašsko připravilo výtvarné dílny, kde se lidé naučí malovat svaté obrázky. Tyto obrázky malované na skle kdysi zdobily každou valašskou...

9. září 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Srážka několika aut s autobusem uzavřela silnici na Mělnicku. Zranilo se 11 lidí

Silnici I/9 u obce Kojetice na Mělnicku uzavřela v úterý odpoledne srážka několika osobních aut a autobusu. Záchranáři měli v péči 11 lidí, většinou s lehkým zraněním. Jeden člověk se zranil těžce.

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:26

Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo...

9. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Hradecku při nehodě osobního auta, kamionu a motocyklu zemřel motorkář

Na silnici druhé třídy 298 mezi Krňovicemi a Bělečkem při střetu kamionu, osobního auta a motocyklu zemřel motorkář. Řidič z osobního auta utrpěl zranění, byl...

9. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912...

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Poprvé v historii studentské soutěže Modelium zasedne v porotě zahraniční odborník. Dorazí renomovaný japonský architekt Yasumasa Hayashi

9. září 2025  16:07

Mars dosahuje dalšího absolutního snížení skleníkových plynů o 1,9%

9. září 2025  15:54

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

První ze čtyř podchodů na přestavované křižovatce Mileta v Hradci Králové silničáři chtějí otevřít na přelomu září a října. Značně to pěším a cyklistům usnadní cestu podél vnitřní části silničního...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Sedmiletý soudní spor mezi dvěma politickými rivaly z Lomu na Mostecku je definitivně u konce. Bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) dnes vzala zpět žalobu na ochranu osobnosti, kterou...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

Velkou investici, jejíž výsledek přitom řidiči nejspíš příliš nepostřehnou, přichystalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D1 v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku k Mankovicím na...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Baví mě to nejtěžší, to má vždy největší hodnotu, říká známý dirigent Varhan Orchestrovič Bauer

Dětství v kulisách Krkonošských pohádek, nedělní večery u Bakalářů nebo napínavé příběhy Jamese Bonda, všechny tyto televizní a filmové vzpomínky se promění v koncertní zážitek. V sobotu 11. října se...

9. září 2025  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.