Zastřelím se, hrozil muž na sídlišti v Budějovicích. Policisté u něj našli samopal

Muže, který se zbraní vyhrožoval, že se zastřelí, zpacifikovali českobudějovičtí policisté. Došli si pro něj do bytu v panelovém domě, kde následně našli samopal s náboji. Muž byl opilý a není držitelem zbrojního průkazu. Hrozí mu až dva roky vězení.

V neděli odpoledne volala na policii žena s tím, že muž se zbraní vyhrožuje sebevraždou. Operační důstojník vyslal na jedno českobudějovické sídliště celkem čtyři hlídky.

„Policisté vybaveni balistickými prostředky a dlouhými zbraněmi vstoupili do domu a zamířili do čtvrtého patra. Od oznamovatelky zjistili, že je muž stále v bytě. Následoval rychlý zákrok, při kterém policisté podezřelého zadrželi,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Muž na Valašsku unesl bývalou přítelkyni, hrozil jí samopalem

Provedená dechová zkouška ukázala, že muž (ročník 1976) byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal více než 1,3 promile. Po ošetření zdravotníky putoval do policejní cely.

Při prohlídce bytu pak policisté našli samopal vzor 58 s náboji a s dalšími doplňky ke zbrani. Jak posléze zjistili, zadržený muž není držitelem zbrojního průkazu.

„Případ si převzali policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří zahájili úkony trestního řízení. Muž je podezřelý z trestného činu nedovolené ozbrojování. V případě prokázání viny mu hrozí až dvouleté vězení,“ uzavřela Schwarzová.

