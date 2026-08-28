Muže na koloběžce v Horní Plané srazil vlak, vrtulník ho přepravil do nemocnice

Muže na koloběžce dnes na přejezdu v Horní Plané na Českokrumlovsku srazil vlak. Vrtulník záchranné služby ho přepravil do nemocnice. Provoz na trati je zastaven, informovala novináře mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
Muž byl po celou dobu při vědomí. "Posádky mu poskytly přednemocniční neodkladnou péči a znehybnily jej pomocí vakuové matrace," uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. S podezřením na středně těžká poranění byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice.