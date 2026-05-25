Muzejní noci na jihu Čech lákají na loutky, ostrostřelce či rýžování zlata

Muzejní noci na jihu Čech lákají návštěvníky na loutky, ostrostřelce, rýžování zlata či promítání restaurovaných fotografií. V pátek 29. května se lidé mohou vypravit do prachatického, strakonického a píseckého muzea, o týden později, tedy v pátek 5. června, pro ně připravili program v Českých Budějovicích a Českém Krumlově, zjistila ČTK. Akce jsou součástí Festivalu muzejních nocí 2026.
Za historickými zbraněmi a terči se mohou zájemci vydat do Prachatic. Muzejní noc zahájí tento pátek v 17:00 vernisáž Prachatičtí ostrostřelci. Přiblíží dosud málo známou historii ostrostřeleckého spolku v Prachaticích, který letos slaví 210 let. K vidění budou také prapory, součásti výstroje a výzbroje či pamětní předměty. Během večera si návštěvníci vyzkouší střelbu o ceny, hru Staň se ostrostřelcem, střelbu na terč a prohlédnou si ukázky historických zbraní.
Prácheňské muzeum v Písku při letošní muzejní noci zachvátí zlatá horečka. Vrcholem bude slavnostní zahájení výstavy Terra Aurea, která představí nálezy zlata v regionu a největší zlatý valoun v ČR. "Celý večer v pátek 29. května nabídne bohatý program - dobrodružnou hru, školu rýžování zlata, pohádkový středověký trh, historické mechanické hry i živá vystoupení od kejklíře přes hudbu inspirovanou pohádkami až po interaktivní dělostřeleckou show," uvedla Klára Koubová z Prácheňského muzea.
Loutková muzejní noc promění 29. května strakonický hrad v místo plné pohádek, hudby a kouzelné atmosféry. Návštěvníky čekají divadelní představení, koncerty, tvořivé dílny, loutkové pohádky, ohňová show i večerní program Noci kostelů.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravilo na pátek 5. června od 17:00 dvě akrobatická vystoupení Robinson a Romeo a Julie v podání souboru Chůdadlo. "Celá tragédie je odehrána pomocí závěsné akrobacie na šálách, žonglování, párové akrobacie a tance," uvedl Tomáš Svoboda z Jihočeského muzea. Přednáškový sál muzea nabídne tři archeologické přednášky. Rodiny si budou moci zkusit archeologické workshopy doplněné o vlastnoruční výrobu odznaků s průvodkyněmi muzea. Návštěvníci budou moci blíže poznat také muzejní knihovnu.
Fotografickou noc připravilo na 5. června Regionální muzeum v Českém Krumlově k výstavě o Fotoateliéru Seidel, která představuje fotografickou tvorbu Josefa a Františka Seidlových a autentické dobové předměty ze sbírek muzea i českých a zahraničních institucí. Vedle promítání nově restaurovaných fotografií si zájemci budou moci zdarma prohlédnout expozice.