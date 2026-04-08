Muzeum Jindřichohradecka představí tvorbu Hišáma Malika

Muzeum Jindřichohradecka představí tvorbu umělce a světoběžníka Hišáma Malika. Výstava Tichá setkání otevírá témata kulturního propojení, pocitu cizince i hledání sounáležitosti. Malik do své tvorby promítá zkušenosti z různých koutů světa. Vernisáž se uskuteční v sobotu 25. dubna od 14:00 ve výstavním sále muzea na Balbínově náměstí, informovala novináře mluvčí muzea Marcela Kozlová.
Výstavu Tichá setkání: Já, cizinec a duše Jindřichova Hradce si mohou zájemci prohlédnout do 7. června. "Velmi si vážíme možnosti představit v Jindřichově Hradci umělce, jehož tvorba překračuje hranice jednotlivých kultur i kontinentů. Malik dokáže prostřednictvím své osobní zkušenosti otevírat témata, která jsou srozumitelná a blízká každému z nás – otázky identity, sounáležitosti i hledání vlastního místa ve světě," uvedla ředitelka muzea Martina Machartová.
Hišám Malik, který nyní žije a tvoří v Praze, se narodil v roce 1978 indickým rodičům v Bahrajnu. Mnohokrát se stěhoval, nejprve do Indie, později do Spojených arabských emirátů. Umělecká studia absolvoval v Kanadě a v USA, vystavoval po celém světě včetně Afriky. Jeho tvorbu ovlivnily zkušenosti z putování po světě, působení různých prostředí a kultur.
Malikova tvorba se vyznačuje živými barvami a vrstevnatými strukturami. Zajímá se o různá sociální a kulturní prostředí a navazuje přímý kontakt s místními komunitami. "Malik není jen pozorovatelem, ale i aktivním účastníkem. Jeho obrazy jsou výsledkem dialogu – s lidmi, s místem i se sebou samým. Výstava v Jindřichově Hradci není pouze prezentací děl, ale i prostorem k zamyšlení nad vlastní identitou," dodal kurátor výstavy Jakub Valášek.