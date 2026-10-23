Muzeum Ohrada v Hluboké chystá Rybářský den, výlov kvůli suchu nebude

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku chystá na 28. říjen Rybářský den. Návštěvníci si vyzkouší rybářské dovednosti, připraveny budou komentované prohlídky či vědomostní kvíz. Kvůli extrémnímu suchu letos akci nedoprovodí slavnostní výlov rybníka a suchu se bude věnovat i program akce. Novináře o tom informovala Tereza Plavecká, mluvčí Národního zemědělského muzea (NZM), jehož je Ohrada pobočkou.
Program Rybářského dne se zaměří také na aktuální témata, jako jsou dopady letošního historického sucha, význam rybníků pro zadržování vody v krajině nebo rybí predátoři. Zájemci si budou moci vyzkoušet hod vrhací sítí a rybářským prutem na cíl nebo si s komentářem prohlédnout akvarijní expozice. Kurátorské prohlídky expozice rybářství jsou plánovány na 11:00 a 14:00.
"Rybářský den letos kvůli kritickým hydrologickým poměrům nebude spojen se slavnostním výlovem rybníka. Návštěvníci se přesto mohou těšit na program věnovaný rybářství, vodě v krajině i kaprovi jako tradiční a významné součásti českého jídelníčku," uvedla Plavecká. Tématům sucha a významu rybníků se budou věnovat výstavní panely s komentářem kurátora. Návštěvníci si mohou prohlédnout také zážitkové expozice Muzejní pohádkové sklepy nebo Les pramenů.
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První lesnické a lovecké muzejní sbírky zde byly umístěny v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména velký sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten malíře J. G. Hamiltona. Je pobočkou NZM, které je státní příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství.