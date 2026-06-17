Múzy na vodě nabídnou v červenci v Českých Budějovicích šest koncertů

Šest koncertů nabídne na začátku července v Českých Budějovicích hudební festival Múzy na vodě. Představí se na něm mimo jiné Kateřina Kněžínková, Dasha nebo Štefan Margita. Pódium, které je umístěno na slepém rameni Vltavy, bude nově otočeno směrem k centru města. Novinářům to dnes řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
"Pódium u Múz na vodě jsme otočili, lidé budou moci koncerty poslouchat z obou břehů. Využijeme tak potenciál nově vybudovaného mola u soutoku Malše a Vltavy, kde budou moci diváci koncerty také sledovat. Múzy na vodě budou jedním z hlavních bodů kulturního léta ve městě," uvedla primátorka.
Jako první se na festivalu představí Kateřina Kněžínková, která vystoupí 1. července. Další koncerty budou v následujících pěti dnech a 6. července festival zakončí Štefan Margita. Koncerty začnou ve 21:30 a vstup na ně bude zdarma.
"Jen v případě velmi nepříznivého počasí by se vystoupení zrušilo. Ale to se nám za 21 let historie festivalu zatím stalo jen jednou," uvedla vedoucí odboru kultury českobudějovického magistrátu Iva Sedláková.
Město připravilo na letní měsíce i další kulturní akce. Jsou mezi nimi třeba divadelní vystoupení či promítání filmů. Program bude jak v centru Českých Budějovic, tak i v ČEZ areálu Vltava nebo Parku4Dvory. Závěr léta bude opět patřit multižánrovému festivalu Město lidem, lidé městu.
"Kulturní léto ve městě nabídne více než čtyři stovky různých akcí," dodala primátorka.