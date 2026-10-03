Na D3 mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 kilometrů za hodinu

Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 kilometrů za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 kilometrů za hodinu. ČTK to řekli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
"Ve zmíněných 269 dnech byla povolena rychlost 150 kilometrů v hodině minimálně na hodinu," uvedl Adam Koloušek z ŘSD. Zvýšenou rychlost reguluje 42 speciálních proměnných značek. Jde o úsek dlouhý 47 kilometrů mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a exit 131 Úsilné. Systém zohledňuje počasí, stav vozovky, viditelnost a hustotu provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém rychlostní limit automaticky sníží na 100 km/h. Pokud na značkách není žádný číselný údaj, platí nejvyšší rychlost 130 km/h.
Původně měla výjimka na rychlost platit jen na rok. Ministerstvo dopravy ji však zatím prodloužilo do konce roku 2026. "Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. Nelze říct, že by se samotným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti stal úsek bezpečnějším," uvedl ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia Michal Hodboď.
Podle předběžných statistik policistů však za rok provozu na úseku nijak výrazně nevzrostl počet dopravních nehod. Na druhou stranu policisté uvedli, že ani zvýšení povolené rychlosti neznamená, že by ji někteří řidiči dodržovali.