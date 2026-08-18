Na festivalu ve Strakonicích od čtvrtka do neděle zahrají dudáci z 18 zemí

Mezinárodní dudácký festival Strakonice letos přivítá přes šest desítek souborů z 18 zemí. Dudáci od čtvrtka do neděle zahrají na několika scénách ve městě od folkloru přes rock po středověkou hudbu. Tradiční průvod letos půjde pozměněnou trasou kvůli rekonstrukci Velkého náměstí. V neděli se hudebníci pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. Festival, který patří mezi nejvýznamnější folklorní akce na světě, se koná každé dva roky a navštíví ho na 60.000 lidí. ČTK to řekla Dana Skoupilová z městského kulturního střediska.
"Máme 21 zahraničních souborů z 18 zemí a 22 souborů z Česka plus sedm souborů dětských a sedm souborů středověké hudby. A na scéně u Svaté Markéty, která je zaměřená jako rocková a popová, zahraje osm skupin," uvedla Skoupilová. Na přehlídce se představí přes 60 jednotlivců a dalších účinkujících a také šest výrobců dud z Česka, Slovenska, Maďarska, Německa a Chorvatska. Všechna vystoupení jsou zdarma do naplnění kapacity, na nejoblíbenější akce si mohli zájemci koupit vstupenky, aby si zajistili místa.
Nedělní tradiční festivalový průvod městem se letos kvůli rekonstrukci vyhne Velkému náměstí. "My jsme do posledních chvíli doufali, že se to stihne. Už to mělo být otevřené, ale bohužel to tak není. Průvod po náhradní trase bude vycházet ve 13:00 od Domu kultury přes Bavorovu ulici, na most Jana Palacha a na hrad," řekla Skoupilová.
26. ročník festivalu zahájí ve čtvrtek ve 20:00 na hradním nádvoří Mezinárodní dudácké kasací, které patří mezi nejvyhledávanější akce festivalu. Na pátek večer připravili organizátoři velkou světelnou instalaci českých a skotských dud, která se za doprovodu hudby objeví nad řekou Otavou. Lidé ji budou moci sledovat z Katovické ulice, mostu Jana Palacha a lávky u pivovaru. V neděli ve 14:30 si dudáci ze všech koutů světa dají dostaveníčko v letním kině a pokusí se vytvořit český rekord v největším počtu společně hrajících dudáků na jednom pódiu.
Mezinárodní dudácký festival se koná každý sudý rok na konci srpna ve Strakonicích. První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Informace a program naleznou zájemci na webové stránce www.dudackyfestival.cz.