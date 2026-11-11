Advent na jihočeských památkách přinese trhy, historická jídla i knížecí Vánoce

Jihočeské státní hrady a zámky chystají o adventu zámecké trhy, speciální prohlídky, koncerty či ochutnávky historických pokrmů. V klášteře Zlatá Koruna se návštěvníci mohou 13. prosince vypravit na symbolickou Cestu do Betléma. V Nových Hradech mohou zájemci poznat, jak slavili lidé na panství Vánoce před více než 100 lety. ČTK to sdělila regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
O druhém adventním víkendu 5. a 6. prosince ožijí nádvoří jindřichohradeckého zámku tradičními Adventními dny. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné trhy, kulturní vystoupení a ukázky tradičních řemesel. "Velkým lákadlem bude opět více než 500 let stará černá kuchyně, ve které se bude vařit a připravovat občerstvení. Novinkou letošního ročníku budou jesličky na prvním nádvoří, kde budou moci děti zanechat svá přání Ježíškovi," uvedla Slabová.
Třeboň chystá první prosincový víkend adventní řemeslné trhy na velkém nádvoří. O týden později 12. a 13. prosince připravili na zámku kostýmované prohlídky Knížecí Vánoce. Přenesou návštěvníky do časů, kdy se členové rodu Schwarzenbergů scházeli na třeboňském zámku, aby zde společně oslavili vánoční svátky.
Klášter Zlatá Koruna na první polovinu prosince přichystal speciální adventní prohlídky. V neděli 13. prosince je doplní program Cesta do Betléma se skupinou Rybníkáři. Na zámku Hluboká budou moci návštěvníci o třetím adventním víkendu 12. a 13 prosince nahlédnout do historické zámecké kuchyně. Mimořádné prohlídky nabídnou také ochutnávku císařského trhance s malinovým sirupem a svátečního zámeckého punče.
Vánoční atmosféru na zámku Vimperk navodí koncert souboru Dyškanti v sobotu 5. prosince v kapli svatého Josefa. Vimperský zámek se návštěvníkům mimořádně otevře také mezi vánočními svátky a Novým rokem. Připraveny budou prohlídky svátečně vyzdobených interiérů s květinovými aranžmá. V kapli svatého Josefa si zájemci prohlédnou výstavu papírových betlémů.
Prosincové předvánoční víkendy nabídnou speciální prohlídky hradu v Nových Hradech. Návštěvníci se dozvědí, jak slavili Vánoce zaměstnanci novohradského panství na počátku 20. století, jaké zvyky dodržovali či co dobrého si pekli. Prohlídková trasa Za časů pana správce je zavede do vánočně vyzdobené domácnosti správce buquoyského panství.
Podrobnosti o jednotlivých akcích, aktuální otevírací době, vstupném a možnostech rezervace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých památek a na www.npu.cz.