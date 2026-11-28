Na silnicích v Jihočeském kraji a na Vysočině mohou dnes silnice namrzat. Řidiči by proto měli jezdit opatrně. Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré, na komunikacích nižších tříd mohou místy zůstávat zbytky sněhu, řekli dnes ČTK dispečeři krajské správy a údržby z Vysočiny a Jihočeského kraje.
Meteorologové dnes v jižních Čechách a Vysočině očekávají převážně zataženo, ojediněle se slabým občasným sněžením, později bude oblačnosti ubývat. Na jihu Čech se také může objevit mrznoucí mrholení. Na silnicích by se tak mohla tvořit slabá ledovka. Teploty se budou pohybovat od minus tří do nuly stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou.