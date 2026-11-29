Silnice v Jihočeském kraji a na Vysočině jsou dnes sjízdné. Mohou se ale objevit mrznoucí mlhy nebo mrznoucí mrholení. Řidiči by proto měli jezdit opatrně. Komunikace po chemickém ošetření jsou holé a vymrzlé, v místech ošetřených drtí mohou ležet zbytky sněhu. ČTK to dnes řekli dispečeři krajské správy a údržby z Vysočiny a Jihočeského kraje.
Meteorologové dnes očekávají zataženo nízkou oblačností, ojediněle s mrznoucím mrholením nebo slabým sněžením, zejména na východě Jihočeského kraje. Na Vysočině i na jihu Čech se dnes ráno může objevit mrznoucí mlha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat těsně pod nulou. Při mrznoucím mrholení se může tvořit slabá ledovka. Na Šumavě a východě Jihočeského kraje se může tvořit námraza, v oblasti Českomoravské vrchoviny se ojediněle mohou tvořit sněhové jazyky.