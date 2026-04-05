Na jihu Čech by mohly některé dětské tábory být už od 29. června

Provozovatelé letních táborů na jihu Čech se snaží zajistit nabídku aktivit i na týden od 29. června. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva školství, které zkrátilo školní rok do 26. června. Provozovatelé se proto snaží zorganizovat aspoň příměstské tábory. Vyplývá to z informací ČTK.
"Je to velmi narychlo, ale vymýšlíme nějakou variantu. Napadlo nás aspoň udělat zkrácený příměstský tábor na pondělí a úterý, protože od středy 1. července už budou mít rodiny zajištěné hlídání nebo připravený program. Pro nás není problém na pondělí a úterý nějaké aktivity naplánovat, ale musíme vyřešit personální situaci, protože i my máme na léto dovolené nebo pracovní povinnosti," řekla ředitelka táborského domu a dětí mládeže Ivona Vesecká. Dodala, že více o možné nabídce budou vědět až v následujících dnech.
Příměstské tábory zkusí v týdnu od 29. června připravit i dům dětí a mládeže v Písku. "Pobytový tábor se nám takhle rychle zorganizovat nepodaří. Proto hledáme jinou variantu," uvedla ředitelka píseckého domu Jana Adam. Dodala, že po příměstských táborech je vyšší poptávka i na léto. Podle ní to souvisí s trendem, který platí už několik let. "O pobytové tábory je nižší zájem. Ale ty příměstské se nám daří zaplnit celkem rychle," uvedla.
Na konec června chce připravit příměstské tábory i dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Podle jeho ředitelky Hany Korčákové je to jediná možnost, jak pomoci rodičům po nečekaném zkrácení školního roku. "Od července pak máme připravené i pobytové prázdniny. Zájem je přibližně stejný jako v minulých letech," uvedla. Týden pobytového táboru českobudějovického domu dětí a mládeže v průměru stojí 7500 korun. Příměstský pak za stejné období 2700 až 3500 korun. "Ceny jsme nepatrně zvýšily, ale jedná se jen o pár stovek korun, protože všechno za rok mírně zdražilo," uvedla Korčáková.
Na letních táborech na jihu Čech se loni o prázdninách vystřídalo více než 37.000 dětí. V Jihočeském kraji se tradičně koná nejvíc táborů v ČR, loni to bylo 360 akcí.