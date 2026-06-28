Na jihu Čech dnes naměřili historické maximum, ve Strakonicích bylo 39,8 stupně

Na jihu Čech dnes naměřili nejvyšší teplotu v historii kraje. Ve Strakonicích bylo 39,8 stupně Celsia. Znamená to o 0,1 stupně více, než činila rekordní hodnota z roku 1983, kdy ji naměřili shodně ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku. ČTK to řekl Tadeáš Gregor z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.
Rekordy padaly takřka na všech stanicích. Druhou nejvyšší teplotu naměřili v Sedlici na Strakonicku, kde bylo 39,1 stupně Celsia. "Ale jedná se o stanici, která neměří 30 let, proto to jako rekord neevidujeme," uvedl Gregor.
V Třeboni na Jindřichohradecku dnes bylo 38,6 stupně Celsia, což znamená historicky nejvyšší hodnotu pro tuto stanici. Svého absolutního maxima dosáhly i České Budějovice, kde dnes naměřili 38,3 stupně Celsia. V Třeboni a Českých Budějovicích byly předtím nejvyšší hodnoty z roku 1983.
V Jihočeském kraji tak vyvrcholilo období několika tropických dnů. V pondělí přes den se dají ještě očekávat hodnoty nad 30 stupňů Celsia, ale postupně se ráz počasí změní. "Podvečer a večer očekáváme silné bouřky," řekl Gregor.