Na jihu Čech hoří lesy u Javornice a u Olešnice, jsou pod kontrolou

U Javornice u Dubu na Prachaticku hoří pole a les a u Olešnice na Českobudějovicku zasáhl oheň les. Oba požáry už mají hasiči pod kontrolou, informovali dnes jihočeští hasiči na síti X.
Na Prachaticku hoří pole a les. Oheň zasáhl plochu 200x50 metrů na poli a 30x30 v lese. K požáru vyjely profesionální jednotky z Prachatic a Vodňan a pět jednotek dobrovolných hasičů.
Osm cisteren dostalo požár u Olešnice na ploše 40x20 metrů pod kontrolu. Hasiči čerpají vodu z Velkého rybníka a dohašují, informovali jihočeští hasiči na síti X. Zasahuje profesionální jednotka i dobrovolní hasiči z Trhových Svinů a další dobrovolné jednotky z Jílovic, Borovan, Stropnice a Nových Hradů.