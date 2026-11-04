Na jihu Čech loni zemřelo 7094 lidí, meziročně více, nejčastěji na nemoci srdce

V Jihočeském kraji loni zemřelo 7094 lidí, meziročně o 156 více. Nejčastěji umírali na nemoci oběhové soustavy, které tvořily 32,4 procenta všech úmrtí. V mezikrajském srovnání to byl nejnižší podíl. Druhou nejčastější příčinou smrti byla s 26,1 procenta rakovina a třetí s 9,9 procenty nemoci dýchací soustavy. Při dopravních nehodách loni v regionu zemřelo 47 lidí, což bylo v meziročním srovnání o devět více. Sebevraždou ukončilo život 96 lidí. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Loni na jihu Čech zemřelo 3723 mužů a 3371 žen. Nejčastější příčinou byly nemoci oběhové soustavy, mezi nimiž převažovala ischemická choroba srdeční, především infarkt myokardu a dále cévní nemoci mozku. Druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů byly novotvary, zejména průdušnic, průdušek a plic. U mužů také převažovaly zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku a u žen rakovina prsu. Třetí nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy, především zánět plic. Na onemocnění covid-19 zemřelo devět mužů a 11 žen.
Při dopravních nehodách zemřelo loni na jihu Čech 47 lidí, o devět více než v roce 2024. Bylo mezi nimi 11 chodců a čtyři cyklisté. Celkem 23 lidí podlehlo následkům dopravních nehod osobních aut a v šesti případech byla příčinou úmrtí nehoda motocyklu. Nejvíce lidí zemřelo na Českobudějovicku, kde se při nehodách smrtelně zranilo 12 lidí, a nejméně na Strakonicku, kde zemřeli dva lidé. Dobrovolný odchod ze života zvolilo v Jihočeském kraji 80 mužů a 16 žen.
V roce 2025 v Česku zemřelo 113.337 lidí. Nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové soustavy, které tvořily 37,2 procenta úmrtí. Nejvyšší podíl těchto úmrtí vykazoval se 41,1 procenta Pardubický kraj, naopak nejméně často byly nemoci oběhové soustavy příčinou úmrtí právě v Jihočeském kraji. Naopak úmrtí na rakovinu a na problémy s dýchací soustavou byly v jižních Čechách nejčastější mezi kraji.
Zemřelí podle příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2025:
Jihočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor
Celkem 7094 2007 639 994 834 573 833 1214
Infekční a parazitární nemoci 202 62 17 24 19 18 19 43
Novotvary 1851 500 178 278 214 154 228 299
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 425 117 52 59 44 41 42 70
Poruchy duševní a poruchy chování 148 35 15 15 24 15 23 21
Nemoci nervové soustavy 270 77 21 47 23 17 44 41
Nemoci oběhové soustavy 2299 701 175 332 254 155 262 420
Nemoci dýchací soustavy 699 183 72 90 99 71 70 114
Nemoci trávicí soustavy 293 67 25 47 32 36 32 54
Nemoci močové a pohlavní soustavy 140 36 9 26 19 11 18 21
Zdroj: ČSÚ