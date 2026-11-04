Na jihu Čech loni zemřelo 7094 lidí, meziročně více, nejčastěji na nemoci srdce

Autor: ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Jihočeském kraji loni zemřelo 7094 lidí, meziročně o 156 více. Nejčastěji umírali na nemoci oběhové soustavy, které tvořily 32,4 procenta všech úmrtí. V mezikrajském srovnání to byl nejnižší podíl. Druhou nejčastější příčinou smrti byla s 26,1 procenta rakovina a třetí s 9,9 procenty nemoci dýchací soustavy. Při dopravních nehodách loni v regionu zemřelo 47 lidí, což bylo v meziročním srovnání o devět více. Sebevraždou ukončilo život 96 lidí. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Loni na jihu Čech zemřelo 3723 mužů a 3371 žen. Nejčastější příčinou byly nemoci oběhové sou­stavy, mezi nimiž převažovala ischemická choroba srdeční, především infarkt myokardu a dále cévní nemoci mozku. Druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů byly novotvary, zejména průdušnic, průdušek a plic. U mužů také převažovaly zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku a u žen rakovina prsu. Třetí nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy, především zánět plic. Na onemocnění covid-19 zemřelo devět mužů a 11 žen.

Při dopravních nehodách zemřelo loni na jihu Čech 47 lidí, o devět více než v roce 2024. Bylo mezi nimi 11 chodců a čtyři cyklisté. Celkem 23 lidí podlehlo následkům dopravních nehod osobních aut a v šesti případech byla příčinou úmrtí nehoda motocyklu. Nejvíce lidí zemřelo na Českobudějovicku, kde se při nehodách smrtelně zranilo 12 lidí, a nejméně na Strakonicku, kde zemřeli dva lidé. Dobrovolný odchod ze života zvolilo v Jihočeském kraji 80 mužů a 16 žen.

V roce 2025 v Česku zemřelo 113.337 lidí. Nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové sousta­vy, které tvořily 37,2 procenta úmrtí. Nejvyšší podíl těchto úmrtí vykazoval se 41,1 procenta Pardubický kraj, naopak nejméně často byly nemoci oběhové soustavy příčinou úmrtí právě v Jihočeském kraji. Naopak úmrtí na rakovinu a na problémy s dýchací soustavou byly v jižních Čechách nejčastější mezi kraji.

Zemřelí podle příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2025:

Jihočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor

Celkem 7094 2007 639 994 834 573 833 1214

Infekční a parazitární nemoci 202 62 17 24 19 18 19 43

Novotvary 1851 500 178 278 214 154 228 299

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 425 117 52 59 44 41 42 70

Poruchy duševní a poruchy chování 148 35 15 15 24 15 23 21

Nemoci nervové soustavy 270 77 21 47 23 17 44 41

Nemoci oběhové soustavy 2299 701 175 332 254 155 262 420

Nemoci dýchací soustavy 699 183 72 90 99 71 70 114

Nemoci trávicí soustavy 293 67 25 47 32 36 32 54

Nemoci močové a pohlavní soustavy 140 36 9 26 19 11 18 21

Zdroj: ČSÚ

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

5. listopadu 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

U cyklotras ve Varnsdorfu vyrostly nové altány

První altán se nachází u rybníka Kočka na Mandavské cyklotrase, druhý na...

Cyklistům a turistům zpříjemňují ve Varnsdorfu výlety nové altány.

5. listopadu 2026  4:59

U litoměřické školy je nové workoutové hřiště

Ve sportovním areálu u ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích je nové nové workoutové...

Ve sportovním areálu u ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích je nové nové workoutové hřiště. Jde o vítězný projekt loňského ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice, jeho vybudování stálo...

5. listopadu 2026  4:59

Litvínov získal dotaci na prevenci kriminality

Asistenti prevence kriminality

Litvínovská radnice získala od ministerstva vnitra dotaci ve výši 898 tisíc korun, která je určena na prevenci kriminality.

5. listopadu 2026  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teplice nechaly opravit historický náhrobek

V areálu teplického městského hřbitova byl obnoven další historický náhrobek....

V areálu teplického městského hřbitova byl obnoven další historický náhrobek. Je součástí hrobky rodiny Schmiedových, konkrétně jejích člena Josefa Schmieda, který v druhé polovině 19. století patřil...

5. listopadu 2026  4:59

Ústecký kraj posílá na Ukrajinu sanity, pomohou u fronty

Pět sanitních vozů, které doposud sloužily Zdravotnické záchranné služby...

Pět sanitních vozů, které doposud sloužily Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, zamíří na Ukrajinu. Vozidla budou pomáhat potřebným organizacím v blízkosti fronty, dvě zamíří do Zakarpatské...

5. listopadu 2026  4:59

V lounské galerii proběhne komentovaná prohlídka výstavy děl Tomáše Bambuška

V Galerii města Loun proběhne ve čtvrtek 5. listopadu komentovaná prohlídka...

V Galerii města Loun proběhne ve čtvrtek 5. listopadu komentovaná prohlídka výstavy děl lounského rodáka, herce a výtvarníka Tomáše Bambuška.

5. listopadu 2026  4:59

Soud v Mostě by mohl rozhodnout o propuštění nejdéle vězněného Čecha

ilustrační snímek

Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v řízení o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Muž potrestaný za dvě vraždy...

5. listopadu 2026,  aktualizováno 

Starostou Slaného se opět stal Hrabánek (ODS), místostarosty Rubík a Vondráček

ilustrační snímek

Starostou Slaného se opět stal Martin Hrabánek (ODS), místostarosty Pavel Rubík (ODS) a Radek Vondráček (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním...

4. listopadu 2026  21:29,  aktualizováno  21:29

Ředitelka charity a dosavadní místostarostka Dudová je starostkou Krnova

ilustrační snímek

Novou starostkou Krnova se dnes stala dosavadní místostarostka a ředitelka charity Monika Bala Dudová (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé. Ve funkci vystřídala...

4. listopadu 2026  20:09,  aktualizováno  20:09

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Vychodil (ODS)

ilustrační snímek

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Petr Vychodil (ODS). Místostarostou zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání zvolili Jana Šilhavého...

4. listopadu 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Tomáš Soukup z ANO je znovu starostou plzeňského obvodu Doubravka

ilustrační snímek

Devětatřicetiletý Tomáš Soukup z ANO je staronovým starostou čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka. Na ustavujícím zasedání ho dnes zvolili zastupitelé. Dostal...

4. listopadu 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.