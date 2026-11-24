Jihočeští hygienici letos zaznamenali 1021 případů lymské boreliózy. Je to nejvíce v historii. I přes začínající ochlazení a mrazivé teploty nové případy stále přibývají. Novináře o tom informovala v tiskové zprávě ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
"I na konci sezony navzdory již téměř zimnímu počasí musíme počítat s tím, že stále budou přibývat potvrzené případy onemocnění přenášených klíšťaty a především lymské boreliózy. Letos je o 44 případů více, než jsme měli loni v tomto období. A o 21 více než byl výskyt za celou loňskou sezonu, kdy jsme za rok 2025 registrovali dosud rekordních 1000 případů lymské boreliózy," uvedla.
Lymská borelióza je asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky.
Další nemocí přenášenou klíšťaty je klíšťová encefalitida. Hygienici na jihu Čech od začátku roku zaznamenali 105 případů. "Je to o sedm méně než vloni v tomto období, kdy jsme evidovali 112 potvrzených případů. Letošní celkový výskyt by tak mohl být podobný nebo i mírně nižší než ten loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů," řekla.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.
Jihočeský kraj patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší aktivitou klíšťat.
Počet případů klíšťových onemocnění na jihu Čech za poslední roky:
rok počet případů lymské boreliózy počet případů klíšťové encefalitidy
2020 367 137
2021 270 83
2022 529 130
2023 518 81
2024 613 110
2025 1000 123
2026 1021* 105*
* průběžný stav
Zdroj: KHS Jihočeského kraje