Na jihu Čech se kvůli vedrům omezují některé akce a ruší jízdy parních vlaků

Autor: ČTK
  13:52aktualizováno  13:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na jihu Čech kvůli očekávaným vysokým teplotám pořadatelé ruší či omezují některé víkendové akce. České dráhy (ČD) zrušily jízdy parních vlaků kvůli vysokému nebezpečí vzniku požárů. Také jindřichohradecká Úzkokolejka omezila program festivalu Bystřička. Třeboňští rybáři kvůli vedru zrušili oslavy Světového dne rybářství, ve Strakonicích odložili koncert Marie Rottrové a zrušený je také hudební výlet po čtyřech kostelích při festivalu Hvězdy nad Vltavou, zjistila ČTK.

"Z důvodu aktuálních klimatických podmínek a vysokého nebezpečí vzniku požárů jsou jízdy parních vlaků v sobotu 27. června a v neděli 28. června 2026 mezi Veselím nad Lužnicí a Jihlavou, mezi Horní Cerekví a Táborem a mezi Táborem a Chotovinami zrušeny," uvedla dnes mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Jízdenky je možné vrátit prostřednictvím e-shopu drah. Zrušeny jsou také plánované vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce.

Setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci plánují ČD uspořádat v náhradním termínu. Další akce Jihočeského léta s párou zatím zůstávají v plánu, záviset budou na vývoji počasí a požárním riziku.

Jindřichohradecká Úzkokolejka omezí víkendové jízdy parních vlaků na trati na Obrataň. Ruší se také sobotní program festivalu Bystřička na nádraží v Jindřichově Hradci, který lákal mimo jiné na setkání parních lokomotiv ve spolupráci Českých drah a Úzkokolejky, sdělila dnes ČTK mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková.

"Kvůli extrémnímu horku jsme zrušili dvě parní jízdy na obrataňské trati, na které jsme se my i cestující opravdu těšili. Nepojede tedy parní vlak v sobotu do Lovětína ani letošní první jízda do Obrataně, kterou jsme plánovali na neděli," řekl majitel společnosti Gepard Express a provozovatel Úzkokolejky Albert Fikáček. Zakoupené jízdenky do Lovětína či Obrataně mohou cestující využít na sobotní parní vlak do Nové Bystřice, nebo se mohou obrátit e-mailem na adresu info@gepard.com.

Sobotní parní vlak do Nové Bystřice vyrazí podle plánu. Na cestě ho doprovodí speciální hasicí drezína, jejíž posádka bude hlídat, zda je za vlakem vše v pořádku. "Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku. Popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme speciální síta, která zachytávají jiskry," uvedl vedoucí parního provozu Úzkokolejky Artur Fučík.

Změny čeká i víkendový festival Bystřička, jehož sobotní program na nádraží v Jindřichově Hradci se ruší. Páteční program v Bystřici a nedělní program festivalu v zastávce Kunžak-Lomy zůstává nezměněn.

Kvůli počasí ruší také Rybářství Třeboň sobotní oslavy Světového dne rybářství. Ve Strakonicích odložili páteční koncert zpěvačky Marie Rottrové a zrušený je sobotní hudební výlet po čtyřech kostelích podél Vltavy, který je součástí festivalu Hvězdy nad Vltavou, sdělila ČTK Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

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